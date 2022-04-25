四川德陽 擬立法推進海綿城市建設

為了規範推進海綿城市建設，助力成渝地區雙城經濟圈建設、成德眉資同城化發展，以及成都平原經濟區一體化發展，四川省德陽市擬以立法形式，推進海綿城市建設管理。

日前，該市司法、住建部門草擬了海綿城市建設管理條例（草案徵求意見稿），公開徵求社會意見。海綿城市是新一代城市雨洪管理概念，是指城市能夠像海綿一樣，在適應環境變化和應對雨水帶來的自然災害等方面，具有良好的彈性，也稱之為「水彈性城市」，國際通用術語為「低影響開發雨水系統構建」；下雨時吸水、蓄水、滲水、淨水，需要時將蓄存的水釋放，並加以利用，實現雨水在城市中自由遷移。

德陽於2014年編制完成《德陽市海綿城市試點申報實施方案》，隨後相繼編制出台一系列專項規劃，並於2016年成立領導小組，規劃、住建、城管執法、水利等部門，分別對應各自上級單位工作布置和要求，分散開展涉及海綿城市建設內容的部分工作。

據悉，此次公開的海綿城市建設管理條例（草案徵求意見稿），從整體框架，適用範圍，標準、規劃與建設，建設管理應當遵循的基本原則，運營與維護，主體職責的劃分，法律責任等方面，對海綿城市建設管理作出了明確規定。目前，德陽正在為申報2022年大陸第二批國家級海綿城市建設示範城市，進行積極準備。