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安徽414家老字號 發展良好

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據安徽省商務廳消息，截至目前，安徽已認定「老字號」414家，其中包括中華老字號25家。主要分布在餐飲、食品、釀酒、茶葉、中醫藥、文化服務等行業，發展態勢良好。

中新社報導，徽州文化歷史悠久，孕育了眾多具有濃郁地方特色的安徽老字號，餐飲品牌「耿福興」、百年醫藥品牌「壽春堂」、茶葉品牌「謝裕大」、白酒品牌「古井貢酒」等，均是享譽中國大陸的老字號品牌。

據安徽省商務廳相關負責人指出，老字號是傳統商業文化和優秀民族品牌的集中代表。安徽省老字號的認定條件除了企業經營狀況外，還要有歷代傳承的產品、技藝或服務的創始人、傳人的情況介紹及證明材料，要有歷代傳承的特色文化介紹和相關證明，所申報的品牌創立在50年以上，並有地方志、歷史檔案材料等證明。

該負責人說，安徽老字號企業多為中小型企業，還有部分是以個體工商戶形式經營。新冠肺炎疫情發生以來，安徽從幫助復工復產、降低經營成本、提供金融支持等方面制定具體措施，加大對經營主體的支持力度。

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