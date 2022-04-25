汽車美容台商 看好未來10年發展

「大陸人口多、經濟發展快，即使受疫情影響，汽車後市場仍有很大的發展前景。」80後（1980年後出生者）台青郭書廷23日受訪時說，自己已在大陸生活九年，未來十年還會留在大陸繼續創業，希望把他的汽車美容服務發展到更多城市。

中新社報導，出生在台北的郭書廷與朋友聊天時會突然蹦出幾句貴陽話。他從小就喜歡汽車，在美國留學時因為愛好汽車結識了幾位來自貴州的同學——他如今創業的合作夥伴。

2013年，從事汽車製造業的郭書廷被美國公司派到安徽合肥工作，初次「登陸」，一改他對大陸的印象。他坦言以前對大陸比較陌生，來了之後發現大陸並不落後反而很現代化。

來大陸工作後，郭書廷發現，大陸作為全球最大的汽車消費市場，隨著經濟發展和民眾收入提高，汽車後市場發展有巨大潛力。因此，在大陸工作一年後，郭書廷就與在貴陽的好友共同成立一家汽車美容公司，深耕汽車後市場——他不僅把台灣的汽車美容技術帶到貴陽，還從台灣帶來了專業的技術團隊。

目前，郭書廷公司業務範圍包括汽車美容、汽車用品等方面，並從貴陽拓展到深圳、成都等十多個城市，公司員工也從最初的4人發展到170多人。

作為兩岸青年合作創業的案例，郭書廷感謝自己的創業之路上有好友的幫助。他認為，大陸有著廣闊的市場前景和良好的發展空間，台灣很多項目可以跟大陸優勢互補，比如精緻農業、文創、生物科技等方面。

9年來，除了西藏、新疆等地外，郭書廷到過大陸大部分省份，親眼目睹了大陸近年來的迅速發展。「新冠肺炎疫情發生前還是有很多台灣年輕人想來大陸發展的。」他說，每年回台灣探親四五次，時常有朋友向他打聽大陸發展情況以及創業就業的環境。

近年來，大陸相繼推出了一系列鼓勵、支持台商及台灣青年到大陸就業創業的優惠措施，為台青創業提供便利，比如台胞可申報大陸國家自然科學基金、國家傑出青年科學基金等各類基金項目，台胞也可在大陸申請登記為個體工商戶等，在放寬門檻的基礎上為台青減輕創業投入成本。