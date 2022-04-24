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耗時兩年 中國最大破產重整案 海航宣布完成
作為中國大陸最大的企業破產重整案歷經兩年多，海航集團24日宣布，相關風險處置工作已基本結束。目前，海航集團旗下三家上市公司海航控股、海航基礎、供銷大集已分別由新的戰略投資方接手，海航集團其他業務則將正式交由信託受託人處置，原股東團隊及慈航基金會的權益會全部清零。
海航集團公告，自2021年10月31日海南省高級人民法院裁定批准重整計劃以來，在法院的監督下，確定由中信信託、光大興隴信託組成的聯合體為信託受託人，至今日，海航集團破產重整專項服務信託已依法成立。同時，海航集團等321家實質合併重整計畫已經執行完畢並獲得法院裁定確認。
海航集團是中國大陸第四大航空企業，自1993年成立海南航空起，逐漸發展成一個跨航空、實業、旅遊、資本、物流五大產業的巨無霸，年營業額曾高達人民幣1,277億元。
但隨著不斷大舉併購，擴張海外事業版圖，海航集團於2017年起爆發流動性危機，多次出售資產償債，邁向破產重組。
2020年2月29日，海南省政府聯合相關部門成立「海南省海航集團聯合工作組」，推進風險處置工作，據工作組組長顧剛2021年9月揭露，集團進入破產程序以來，共接受規模人民幣兩兆元債權申報，最終確認債權人民幣1.1兆元。
隨後，工作組提出海南航空、海南基礎、供銷大集三家上市公司及其子公司的重整計畫，以及海航集團等321家公司實質合併重整案重整計劃，於去年10月獲得法院裁定批准。
按照計畫，海航系的三家上市公司，各由新的戰略投資者成為實控人股東。其中，海南航空、海南基礎已分別公布，新的戰略投資者為遼寧方大集團和海南省發展控股有限公司，至於母企業海航集團等321家公司，將在信託計畫正式實施後，實現資產管理與債務清償。
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