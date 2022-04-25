RCEP生效 南寧企業享政策紅利

「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）生效實施降低關稅成本，讓我們有了更大的發展空間，平台跨境產品數目已由成立之初的兩千多個增至兩萬多個，企業規模也在不斷擴大。」廣西螞蟻洋貨供應鏈管理有限公司運營經理彭雪艶表示。

中新社報導，RCEP自今年1月1日正式生效已逾百日，愈來愈多的企業享受到政策紅利，深耕國際市場。今年3月下旬，載有2噸南寧特產沃柑的貨機從南寧機場空港口岸飛往馬來西亞。「我們出口的沃柑享受零關稅，RCEP實施將有助於我們打開東南亞市場。」企業相關負責人說。

今年以來，為助推優勢產業走出去，南寧空港口岸新增南寧—河內等國際全貨機航線，目前在飛航線覆蓋越南、馬來西亞、泰國、新加坡、柬埔寨、菲律賓等多個RCEP成員國，面向東協區域性航空樞紐日益凸顯。

南寧市商務局副局長陳衛國表示，目前，南寧面向東協的區域性國際綜合立體交通網路骨架基本建成，以南寧市為起點，一日可通達鄰省省會及鄰國首都。此外，南寧建設了中新南寧國際物流園、南寧國際鐵路港、泰國跨境電商海外倉等一批跨境物流重點支撐項目，有效助力跨境貿易企業更便捷出海東南亞。

「開放、暢通的南寧渠道，正在不斷拉近南寧與世界的空間距離，助力構建全方位開放發展新格局。」陳衛國表示，近三年來，南寧市外貿進出口均實現逆勢增長。另據邕州海關指出，今年一季度，南寧對東協國家進出口69.4億元（人民幣，下同），增速快於同期南寧市外貿的整體增速。

南寧是中國大陸距離東協最近的省會城市，是中國—東協博覽會（東博會）長期舉辦地和一帶一路建設有機銜接的重要節點城市。南寧累計成功服務了18屆東博會，推動形成中國與東協各國經貿合作、交流溝通、會晤磋商的南寧渠道。

隨著中國—東協關係進入全方位發展新階段、RCEP的正式簽署，南寧在大陸國家構建新發展格局中的戰略地位更加凸顯。當下，南寧市以「強開放」和「強市場」為引領，做大對外貿易規模，加快開放型經濟高質量發展，打造面向東協的跨境產業鏈供應鏈，推進南寧渠道提質升級。