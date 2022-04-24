A股上市頻破發 陸擬納入券商評價監管

今年以來截至24日，大陸A股上市新股114家，其中有32家掛牌首日股價即破發（低於發行價），佔比達28.07%。據證券日報、第一財經等陸媒引述知情人士透露，上海證券交易所已於近日召開座談會，對「破發」現象進行探討，研擬將相關指標納入券商評價，以監管定價亂象。

據統計，今年以來，大陸A股市場上共有114家新股上市，其中32家上市首日即破發，佔比28.07%，相較去年同期僅4家大幅成長，另截至22日收盤，總計有62家公司的現價破發，佔比高達54.39%。

面對破發比例大增，上海證券交易所近日組織多家券商召開座談會，會上指出，各主承銷商應當按照協會規範要求，審慎撰寫投資價值報告，充分開展投資者路演（推介會）溝通工作，提升市場風險，管理好發行人估值定價預期，合理規劃募投項目，在充分考慮市場、行業及承銷風險後，審慎確定發行價格。

上交所指稱，下一步，考慮將大比例破發等指標納入主承銷商執業質量評價等。

據指出，在座談會上，大陸數家券商負責人均承諾，將進一步規範投價報告撰寫要求，審慎進行估值假設，同時，合理審慎確定發行價格，並做好發行人及股東預期管理，以及充分做好市場風險揭示工作等。

事實上，大陸證監會副主席方星海21日出席博鰲亞洲論壇2022年年會分論壇時，就曾在會上直言，「最近有些IPO跌破發行價，不是說IPO太多了，而是說定價能力要進一步提升。」

除此之外，據Wind資訊數據，今年A股上市的114家新股中，有105家遇到線上投資者棄購問題，其中納芯微、中一科技、經緯恒潤等公司的棄購股數佔總發行量比例超過10%，達13.38%、11.81%和10.87%。