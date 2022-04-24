快訊

不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份

守備出包又吞15K 悍將開季追平最慘紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海台企準備復工 官方開三條件

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
上海開放商貿物資和生活物資企業申請《重點物資運輸車輛通行證》。圖源：滬台通
上海開放商貿物資和生活物資企業申請《重點物資運輸車輛通行證》。圖源：滬台通

上海今（24）日宣布新增逾2.1萬感染案例（確診1,401人、無症狀感染19,657人），疫情持續高燒，不過，上海台企已接獲通知準備復工復產，上海官方開出三個條件，強調採取「一企一策，點對點」方式，輔導台企業復工。

上海同時開放商貿物資和生活物資企業申請《重點物資運輸車輛通行證》，不限上海市內，可以跨省，但限閉環管理、點對點運輸，封控逾月的物流擁堵，終於有望迎刃而解。

據統計，上海台資企業逾1.5萬家，其中台資總部經濟和研發中心在上海落戶近百家，上海自3月下旬啟動封控，不只工業企業貨出不去、物料進不來，商貿企業在靜態管理嚴禁流動下也被迫停班。

包括浦東等各區台協，24日在台企群組發布通知，推進復工復產。據通知，上海台企申請復工復產工作，前提是要根據防疫要求穩慎推進。目前還是採取一企一策，點對點方式，優先對重點企業進行輔導。

要求台企申請復工復產的三個條件是：確認企業意願、確認企業有復工復產條件、確認台企達到疫情防控條件。

同時，上海對商貿物資和生活物資企業開放申請《重點物資運輸車輛通行證》，同意企業可以為自有車輛和駕駛員或其承運商車輛和駕駛員申請《通行證》，核准後可恢復物流運輸。

不過，上海市商務委或區商務主管部門強調，《通行證》經審核後納入白名單信息庫，而白名單動態調整，將針對每一次運輸任務進行申請，且《通行證》不只開放上海市內，也可跨省通行。

上海 疫情

延伸閱讀

上海不只浦東 浦西多區也實施硬隔離

疫情封控衝擊 廣東上海首季經濟成長率下滑

「四月之聲」遭刪觸發官民對立 作者稱仍正常居家

上海疫情反彈、死亡爆增 重症三仙馳援

相關新聞

疫情封控衝擊 廣東上海首季經濟成長率下滑

受疫情封控措施影響，中國GDP總量名列前茅的廣東省及上海市，今年首季經濟成長率都放緩，與去年相比，分別只有3.3%和3....

上海台企準備復工 官方開三條件

上海今（24）日宣布新增逾2.1萬感染案例（確診1,401人、無症狀感染19,657人），疫情持續高燒，不過，上海台企已...

上海復工復產 車企重鎮嘉定區將劃第2波白名單

上海市從嚴格封控防疫中逐漸甦醒，多個企業18日起在符合防疫條件下陸續復工復產。上海市汽車生產企業集中於嘉定區，官方表示，...

防疫鬆綁 香港新盤熱賣 專家：本季料現小陽春

第五波疫情以來最大型新盤上架，啟德MONACO MARINE以價單形式發售306伙，最終賣出接近80%（238伙）。發展...

Q1人均可支配收入 上海逾10萬元稱冠

大陸國家統計局22日公布今年第1季人均可支配收入，上海以人民幣2萬2,663元（約新台幣10.42萬元）穩居大陸榜首，北...

數位人民幣貸款 青島上線

數位人民幣除了支付功能，也正往貸款場景開發。據陸媒《中國證券報》報導，大陸首批數位人民幣線上貸款近日落地青島。此次數位人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。