上海Q1人均可支配收入逾10萬 穩居中國大陸榜首

大陸國家統計局22日公布31省第一季人均可支配收入，上海以人民幣2萬2663元（約新台幣10.42萬元）穩居大陸榜首，北京首次突破2萬元關口為人民幣2萬630元（約新台幣9.49萬元）。而第一季已有9省分人均可支配收入超過人民幣1萬元（約新台幣4.6萬元）。

中新經緯報導，所謂居民可支配收入，是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。

具體來看，上海繼續穩坐中國大陸冠軍寶座，第一季人均可支配收入人民幣2萬2663元；北京緊追在後，第一季人均可支配收入首次突破2萬元，增長至2萬630元；浙江以1萬9366元位居第三，距離人民幣2萬元關口僅一步之差。

大陸國家統計局披露，第一季，大陸居民人均可支配收入人民幣1萬345元（約新台幣4.76萬元），比去年同期名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長5.1%。

對照人民幣1萬345元的大陸「國家線」，今年第一季，上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東8省分人均可支配收入均超過中國大陸均值；重慶雖未能跨過「國家線」，但已邁過人民幣1萬元關口，為1萬240元，換言之，第一季已有9省人均可支配收入超過人民幣1萬元。

從增長速度來看，西藏、湖北、貴州3省第一季人均可支配收入增速驚艷，名義增速均超7%。此外，福建、四川、安徽、江西、湖南、新疆、重慶、河北、江蘇、山東10省跑贏大陸均速，名義增速超過6.32%。

按收入來源畫分，第一季，大陸居民人均工資收入人民幣5871元，增長6.6%，占可支配收入的比重為56.8%。可以發現，工資收入不僅占比高，增長速度也超過其他三項，換句話說，想增收，漲薪是關鍵。但哪些工作更容易獲得高薪，甚至加薪？

據58同城、趕集直招日前發布的報告顯示，第一季徵才活躍職位中，司機和交通服務類職位企業徵才薪資最高，平均月薪為人民幣1萬1836元；餐飲、物流和倉儲類職位月薪次之，也在人民幣1萬元以上；質控和安防職位的月薪年增長最快，增幅為19.28%，達到人民幣8245元。