大陸加大金融反腐 一天3銀行高層落馬、今年已14人被查

隨著中共二十大即將在今年秋季召開，北京當局也正加緊展開「金融反腐」。22日傍晚，中共中央紀委國家監委網站通報，招商銀行原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。同一天還傳出，中國建設銀行深圳市分行原風險總監韓鳳林、福建省金融投資公司副總經理蔣雲明，也因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。

證券時報指出，同日落馬的田惠宇和蔣雲明還是上海財經大學時期室友，而蔣雲明從興業銀行監事會主席上調任福建金投才剛滿一個月。

此外，田惠宇也曾於2007年9月至2011年3月擔任中國建設銀行深圳市分行行長。本月以來，中國建設銀行深圳市分行還有另兩名高層落馬，分別為行長王業、副行長張學慶。

除一天之內有三名銀行高層落馬，上海第一財經統計，今年以來，中國大陸就已經有14名銀行高層遭調查。

另有統計指出，若擴大至整個金融系統來看，落馬人數更已多達37人。證券時報指出，伴隨著金融監管力度不斷加大，金融反腐也進入「深水區」。

證券時報表示，在當前這場金融反腐風暴中，「人走『查』不涼」，辭職、退休不再能保平安，被查者不僅涉及大小金融機構，也深入到金融監管部門，從高級幹部到從業人員，「應查盡查」。

事實上，今年2月28日召開的中共中央全面深化改革委員會第24次會議就提出，要加大金融監管力度，堅決懲處金融領域腐敗，查處違紀違法人員。

對於北京當局何以加大金融反腐力度，上海證券報早前指出，這是因為金融風險背後往往隱匿著金融腐敗，金融腐敗容易誘發並加劇金融風險。

上海至合律師事務所律師吳孝軍表示，金融領域腐敗會帶來兩方面金融風險：一是金融機構本身的治理風險和信用風險；二是金融腐敗下不規範的金融業務給其他行業帶來風險。

上海君瀾律師事務所經濟犯罪研究中心律師高恒說，腐敗往往伴隨著金融風險。以常見的刑事案件違法發放貸款罪、騙取貸款罪為例，部分銀行工作人員收取客戶好處，審核貸款材料不嚴謹，甚至與客戶串通偽造虛假貸款材料，就可能使得原本不符合貸款資質的客戶獲得大額貸款，將直接抬升銀行信貸資產風險。

今年2月25日召開的中共中央政治局會議就強調，要強化黨中央對金融工作的集中統一領導，強化金融風險防控，堅決維護金融穩定大局，做到懲治金融領域腐敗和處置金融風險同步推進、嚴肅追責和追贓挽損同步推進、建立制度和強化制度執行同步推進，不斷提高金融治理體系和治理能力現代化水平。