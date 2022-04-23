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工業企業後 上海開放商貿業申請復工

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
上海新一波開放復工試運行的產業，主要鎖定商貿流通領域企業。圖為閔行區開辦網路申辦流程。取自官網
上海新一波開放復工試運行的產業，主要鎖定商貿流通領域企業。圖為閔行區開辦網路申辦流程。取自官網

上海封控至今一個多月，繼工業企業率先啟動復工復產，今（23）日各區經委開放商貿領域四類企業申請復工復產，包括電商平台、零售藥品流通、餐飲企業和 超市商貿，進行網路申辦，審核通過即可試運行。上海朝解封目標又前進一步。

上海新一波開放復工試運行的產業，主要鎖定商貿流通領域企業。由於疫情期間發放生活保障物資頻爆地雷，居民投訴「街道辦」發放的保供物資出現以次充好、質量低劣等問題。因此這波優先開放市場試運行產業，以電商平台、零售藥品流通、餐飲企業和 超市商貿等四類企業，解決斷「糧」危機，打通民生物資到家門的「最後一公里」。

申請復工復產的商貿流通領域企業，透過各區經委公眾號，在線填寫企業信息和員工信息，審核通過後即可啟動試運行。

上海 電商 公眾號

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