高房價青年壓力大 人大原副校長：房價把未來幾代人的財富都透支

博鰲亞洲論壇2022年年會上，中國人民大學原副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求在媒體見面會上，談到房價和年輕人考公務員熱等問題。他指出，自己非常不喜歡中國房地產價格這麼高，「讓年輕一代非常有壓力」。他提到，中國的未來在於年輕人，但房價把未來幾代人的財富都透支了。

博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式21日上午在海南博鰲舉行。針對近期股市下跌，吳曉求指出，反映出市場的信心不足。有兩個因素，其一是對疫情的理解，他指出上海是中國的經濟中心和金融中心，對於如何控制好風險市場有擔憂。此外，國際形勢變化莫測，市場對短期國內國際形勢亦存在擔憂。

針對上海疫情，吳曉求認為不需要恐慌，市場價格波動是正常的。他相信上海能在處理疫情和經濟發展中找到平衡的方法。

媒體見面會中也提及高房價問題。吳曉求坦言，自己非常不喜歡中國房地產價格這麼高，讓年輕一代非常有壓力。他指出，「中國的未來在於年輕人，但房價把未來幾代人的財富都透支了。雖然統計出來加上它的財富有多少，實際上那是沒有意義的，它和金融資產不一樣。」

吳曉求舉例，現在北京一套房子150平方米，四環邊上要1500萬元（人民幣，下同），人的一生賺1500萬元很難，「一年收入40萬元不吃不喝要40年，而40年後已經退休了」。他提到，「本來房價從5000元漲到1萬、2萬，需要10年、20年的時間，我們從5000元到5萬、10萬，只用了3、5年的時間，這非常恐怖。」

此外，吳曉求也指出中國的住房貸款利率也有點高，這兩個同時都要下降。他提到，未來政策的重心是要讓年輕人有希望。「現在年輕人有這麼大的壓力，不得了。需要有辦法解決這個問題，比如迅速擴大廉租房的規模。」

對於近期年輕人的考公務員熱，吳曉求也表示憂心，他指出，更希望優秀的大學生都去創業，「中國經濟發展需要依靠企業推動，幾百人考試考一個崗位，這是一個浪費」他認為，要從大的層面去考慮和反思，「為什麼這麼多年輕優秀的人才都去（考公務員），為一個鐵飯碗？」

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