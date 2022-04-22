陸銀保監會：吸引更多外商直接投資和證券投資

大陸銀保監會22日召開黨委會議，會議強調，積極支持資本市場平穩運行，促進資本雙向流動，吸引更多外商直接投資和證券投資，並守住不發生系統性金融風險的底線。

據大陸銀保監會網站消息指出，會議稱，銀保監會要統籌疫情防控和經濟社會發展，抓緊落實已確定的各項金融政策，主動擔當作為、積極開拓進取，全力推動經濟社會高質量發展。

會議強調，要進一步增強和改善融資供給，努力促進國民經濟良性循環。首先，加大對市場主體的紓困力度，對受疫情影響較大的（中國）行業和中小微企業，加強信貸支持和保險保障。提升民眾金融服務水準，加強對吸納民眾較多區域和行業的金融支持，滿足民眾創業就業、購房安居、教育培訓、醫療養老等方面金融需求。

其次，配合做好地方政府專項債發行及項目配套融資工作，支持加快重大項目工程和城鄉基礎設施建設。完善金融支持創新體系，引導金融機構增加製造業中長期貸款，鼓勵銀行保險機構更好服務關鍵核心技術攻關企業和「專精特新」企業。優化對消費重點領域的金融支持，更針對性地促進擴大消費。全力支持貨運物流保通、保暢，做好金融支持能源保供相關工作。持續完善「穩地價、穩房價、穩預期」房地產長效機制，支持改善和剛性住房需求，積極支持資本市場平穩運行，促進資本雙向流動，吸引更多外商直接投資和證券投資。

最後是守住不發生系統性金融風險的底線；用好地方政府專項債補充中小銀行資本；進一步充實金融穩定保障基金，織密國家金融安全網，及時實施好風險處置，確保經濟社會保持穩定。