繼上海後，蘇州22日下發《2022年企業復工復產疫情防控指引(第一版)》，與上海不同的是，蘇州不限工業企業，而是全面推進，特別針對中小企業復工，對防疫控管有實際困難，將開闢核酸檢測綠色通道。飽受疫情重創的長三角企業復工復產更進一步。

上海經信委上周發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引(第一版)》，21日即啟動保運轉重點企業「白名單」，推動企業復工復一周以來，上海市副市長張為指出，第一波名單666家重點企業已有70%實現了復工復產。

蘇州22日下發《2022年企業復工復產疫情防控指引(第一版)》，則不限工業企業，全面推進。

工作指引強調，為避免企業復工後，出現據即姓疫情影響生產，針對人員防控，要求企業要嚴格落實「常態化」核酸檢測要求，做到「應檢盡檢，不漏一人」。

其中，重點企業員工均須落實每日一檢；納入封閉管理的一線人員，與進口冷鏈食品，和其他貨物進口，在運輸、流通有接觸人員，要求每日一次核酸檢測。

直接接觸國際郵件人員，每兩日檢測一次核酸。勞動密集型企業，則需每周檢測人數不低於總員工人數的5%-10%。

特別的是，中小企業復工對防疫控管的要求，如有人數較多，或實際困難的重點企業，可以與屬地對接溝通，開闢核酸檢測綠色通道。

工作指引也強調，疫苗須落實應接盡接，尤其高風險人員應完成全程疫苗接種滿14天方可上崗。