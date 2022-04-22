暗夜掩護陸籍快艇越界電魚 馬祖海巡查扣捍衛漁權

近日季節轉換，大陸高速快艇藉海象平穩之際，越界馬祖海域越界捕魚。海巡署第十一巡防區今天表示，昨晚馬祖東引海域有1艘大陸快艇越界非法電魚，已將船上涉案4人押返南竿福澳港調查，全案將依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及「漁業法」，移送福建連江地方檢察署偵辦。

馬祖海巡隊表示，昨晚發現馬祖東引海域有可疑目標接近，立即指揮2艘巡防艇查處，海巡隊PP-3586艇、CP-1032艇分工包抄，海巡人員著防疫裝備登檢，查獲快艇上4名大陸船員利用電器設備違法潛水電魚，隨後押返南竿福澳港，查扣潛水電魚犯罪工具一批、漁獲6公斤。

由於近期疫情嚴峻，大家都對大陸船員相當緊張，船上4名大陸船員體溫量測均正常、快篩陰性，並由連江縣衛生福利局執行PCR核酸檢測亦均呈現陰性，後續送往金馬澎分署第一○岸巡隊留置室實施隔離。