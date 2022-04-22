快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

易綱：確保糧食生產與能源供應 物價就能穩定

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中國人民銀行行長易綱。中新社
中國人民銀行行長易綱。中新社

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱22日在博鰲亞洲論壇2022年年會上表示，大陸貨幣政策首要任務是維護物價穩定，只要確保糧食生產跟能源供應，物價便能穩定。

易綱指出，近期中國大陸金融市場出現一些波動，這既有外部衝擊因素，也有國內疫情散發、經濟下行壓力加大等內部因素的影響。

他表示，面對上述挑戰，大陸貨幣政策提前布局，穩健的貨幣政策加大了對實體經濟的支持力度。2021年12月以來，1年期和5年期以上貸款報價利率（LPR）分別下降15個和5個基點。截至今年3月底，廣義貨幣（M2）和社會融資規模分別增長9.7%和10.6%，較上年末顯著上升。

此外，易綱說，大陸貨幣政策聚焦支持中小微企業和受疫情影響的脆弱群體。3月末，普惠小微貸款餘額人民幣21兆元，年增25%。最近，人行進一步推出支持實體經濟的23條政策舉措，包括向受疫情影響的脆弱群體提供支持。

最後，易綱強調，大陸貨幣政策的首要任務是維護物價穩定。今年，糧食生產和能源供應對物價穩定非常重要。金融服務高度重視農業生產，以及煤炭、石油、天然氣等重要能源的生產和進口。只要確保糧食生產和能源供應，物價將穩定在合理區間。

實體經濟 易綱 中國人民銀行

延伸閱讀

大陸日增染疫逾1.8萬例 醫療資源是否充足關乎病死率

疫情衝擊 瑞銀預期大陸第2季經濟成長率恐降至4%

春季部署農糧生產 確保穩定供應

疫後北韓邊境重啟 對中狂進口解糧荒

相關新聞

美國加快升息步伐 人民幣大幅走跌失守6.46大關

受疫情衝擊經濟以及美國聯準會暗示將加快升息步伐影響，人民幣對美元中間價22日報6.4596，大幅下調498個基點，創20...

美國證管會再增17家中概股預摘牌名單 理想汽車在列

根據美國證管會（SEC）網站最新披露，美方22日再新增17家中概股預摘牌名單，知乎、理想汽車均入列。大陸證監會副主席方星...

重拳打虎！第一季中共高官落馬人數達四年新高

中共中央紀委與國家監察委員會22日公布，2022年第一季「全國紀檢監察機關監督檢查審查調查情況」指出，第一季共處分省部級...

上海3月工業生產年減7.5% 企業仍處於艱苦復工中

疫情嚴重衝擊上海經濟，上海市經濟信息化委主任吳金城表示，本輪疫情對上海全市工業經濟運行造成很大影響，3月產值年比下降7....

失業率升至5% 近19萬港人沒工作 學者：短期難降

第五波疫情重創香港各行各業，最新1月至3月失業率升0.5個百分點至5%，連升兩個月，共18.85萬人失業，就業不足率亦升...

易綱：確保糧食生產與能源供應 物價就能穩定

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱22日在博鰲亞洲論壇2022年年會上表示，大陸貨幣政策首要任務是維護物價穩定，只要確保糧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。