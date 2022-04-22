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易綱：確保糧食生產與能源供應 物價就能穩定
中國人民銀行（大陸央行）行長易綱22日在博鰲亞洲論壇2022年年會上表示，大陸貨幣政策首要任務是維護物價穩定，只要確保糧食生產跟能源供應，物價便能穩定。
易綱指出，近期中國大陸金融市場出現一些波動，這既有外部衝擊因素，也有國內疫情散發、經濟下行壓力加大等內部因素的影響。
他表示，面對上述挑戰，大陸貨幣政策提前布局，穩健的貨幣政策加大了對實體經濟的支持力度。2021年12月以來，1年期和5年期以上貸款報價利率（LPR）分別下降15個和5個基點。截至今年3月底，廣義貨幣（M2）和社會融資規模分別增長9.7%和10.6%，較上年末顯著上升。
此外，易綱說，大陸貨幣政策聚焦支持中小微企業和受疫情影響的脆弱群體。3月末，普惠小微貸款餘額人民幣21兆元，年增25%。最近，人行進一步推出支持實體經濟的23條政策舉措，包括向受疫情影響的脆弱群體提供支持。
最後，易綱強調，大陸貨幣政策的首要任務是維護物價穩定。今年，糧食生產和能源供應對物價穩定非常重要。金融服務高度重視農業生產，以及煤炭、石油、天然氣等重要能源的生產和進口。只要確保糧食生產和能源供應，物價將穩定在合理區間。
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