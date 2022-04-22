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美國證管會再增17家中概股預摘牌名單 理想汽車在列

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
美國證管會（SEC）22日再將17家陸企列為預摘牌名單。美聯社
美國證管會（SEC）22日再將17家陸企列為預摘牌名單。美聯社

根據美國證管會（SEC）網站最新披露，美方22日再新增17家中概股預摘牌名單，知乎、理想汽車均入列。大陸證監會副主席方星海21日在博鰲論壇中曾表示，中美審計監管談判順利，相信不確定性很快會消除。

SEC網站披露的具體名單包括，知乎、諾華傢具、LOVARRA、萬春醫藥、瑞幸咖啡、極光移動、Scientific Energy、中國食品、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中網載線、尚乘國際、百世集團、理想汽車和貝殼等。SEC稱，上述17家公司提交申辯的截止時間為當地時間5月12日。

貝殼方面表示，公司一直在積極尋求可能的解決方案， 以最大程度地保護股東的利益。公司將繼續確保遵守中美相關法律法規，並在條件允許的情況下，保持在紐約證券交易所的上市公司地位。

方星海21日在博鰲論壇上表示，中概股下跌的因素有很多，中美審計監管是問題的核心。目前，中美的談判進展非常順利，有信心相關不確定性很快就會消除。

博鰲論壇 上市公司

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