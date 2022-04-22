昆山疫情反覆 有台企被劃入封控區、管控區
新冠疫情反覆，昆山市發布疫情防控第70號通告，台企翊騰電子宿舍樓、富士康電發員工宿舍樓新增劃為封控區，仁寶數碼科技則新增劃為管控區。
根據昆山發布定義，封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。被劃入封控區的台企，有昆山開發區的翊騰電子宿舍樓；昆山高新區的富士康電發員工宿舍樓。
管控區實行「人不出區、嚴禁聚集、錯峰取物」，被劃入管控區的有台企，有昆山開發區的翊騰電子廠區內其他區域；昆山仁寶三、四廠區和B區4幢、5幢、6幢、8幢、9幢宿舍樓；以及昆山高新區的富士康富弘員工宿舍樓。
仁寶昆山廠21日發布一封「致仁寶昆山同仁的信」，表示本輪嚴峻的疫情，帶來許多挑戰。為早日重回生活的正軌，一起攜手努力，積極配合防疫政策，採取嚴格的防控形勢。
信中提到，目前碰到嚴峻的考驗，對工作與生活帶來新的衝擊與挑戰。但同仁無須恐慌，公司已採取因應措施，全區徹底清消，只要大家合力應戰，必能度過難關。
信件還呼籲同仁夥伴，請大家嚴格遵守防疫規定，遵從公司的統一安排，堅定信心，堅守陣地，不信謠，不傳謠，為了自己與家人的健康，須同舟共濟，堅持到底，共同守護美好家園。
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