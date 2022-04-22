寧夏保稅物流 進出口額增5698.5%

根據銀川海關消息，今年一季度，寧夏外貿進出口總值53.5億元（人民幣，下同），同比增長62.8%。其中，以保稅物流方式進出口額為10.2億元，增長5698.5%，占比19.1%，增長值十分突出。

中新社報導，自2020年11月銀川綜保區正式開展跨境電商業務以來，銀川海關實施「清單申報、簡化申報」「清單核放、匯總統計」等便利化措施，讓企業通關成本進一步降低、通關效率進一步提升。同時，銀川綜保區O2O線下體驗店2021年7月正式營業，營業額呈逐月增長態勢。

在此基礎上，銀川保稅區創新開通大陸新能源汽車、大型機械設備等搭乘國際卡車班列出口業務，進一步建強寧夏進出境通道。

據統計，今年一季度，銀川綜保區累計發運國際卡車班列279輛，實現貿易額約3億元。目前，銀川綜保區進出口總值在全大陸154家海關特殊監管區中排名第134位，進出口增速在全大陸綜合保稅區中居第4位。

與此同時，借助「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）正式實施釋放的紅利和中阿博覽會、中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會等平台機遇，寧夏與一帶一路沿線國家貿易往來日漸密切。一季度，寧夏對一帶一路沿線國家進出口16.2億元，出口15.4億元，同比增長77.3%。