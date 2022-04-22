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擴大開放 陸近10年設21自貿區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸十年來設立21個自貿試驗區，包括上海自由貿易試驗區。圖為上海洋山港集裝箱碼頭。（新華社）
大陸十年來設立21個自貿試驗區，包括上海自由貿易試驗區。圖為上海洋山港集裝箱碼頭。（新華社）

從2013年9月29日中國（上海）自由貿易試驗區正式掛牌成立至今，全中國大陸已設立21個自貿試驗區及海南自由貿易港，形成覆蓋東西南北中的試點格局。開放新重鎮多點開花，為大陸經濟高質量發展及世界經濟復甦，注入正能量。

中通社報導，海南是大陸最大的經濟特區，具有實施全面深化改革和試驗最高水平開放政策的獨特優勢。

2018年4月13日，中共總書記習近平在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上宣布，中共中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。

報導引述人民日報海外版文章，指4年時間過去，海南交出一份令人欣慰的答卷。看經濟總量，2018至2021年，海南全省地區生產總值年均增長6.5％，地方一般公共預算收入年均增長8.1％，社會消費品零售總額年均增長9.6％。2021年，主要經濟指標增速歷史性走在全大陸前列。其中，2021年海南貨物貿易進出口總值1476.8億元人民幣，增速較全大陸快36.3個百分點。

看發展質量，以旅遊業、現代服務業、高科技產業和熱帶特色高效農業為主導的「3＋1」現代產業增加值占比達到70％，南繁、深海、航天「陸海空」三大未來產業加快培育發展，高科技企業連續4年保持40％以上的增速。與此同時，5年來海南單位GDP能耗與用地分別平均下降4.4％和10％。

看探索成果，「一線」放開、「二線」管住試點有序展開，加工增值免關稅、「中國洋浦港」船籍港等多項政策釋放紅利，「兩個15％」所得稅、三張「零關稅」清單、加工增值30％（含）以上免徵關稅政策等有序實施……4年來，海南自由貿易港落地政策累計達150多項，「四樑八柱」政策框架體系基本建立。

文章說，海南自由貿易港建設蹄疾步穩，其他自由貿易試驗區也創新思路、凝聚力量、突出特色、增創優勢，大膽試、大膽闖、自主改，在各自範圍內探索。

自由貿易 中共

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