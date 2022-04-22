武漢商辦供需升溫
據國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕20日發布的《2022年第一季度武漢房地產市場回顧與展望》報告顯示，今年一季度，武漢優質辦公大樓市場迎來近五年來單季最高新增供應入市，需求端亦表現不俗，供需兩端位於全大陸排名的前列。
中新社報導，報告顯示，今年一季度，武漢優質辦公大樓市場迎來45萬平方公尺新項目交付，為近五年單季供應量峰值。
供應高峰推升全市辦公大樓體量突破600萬平方公尺大關，達635萬平方公尺。同時，全市淨吸納量為10.4萬平方公尺，較去年同期回暖12.1%。新入市項目在區域內產生虹吸效應，58%的甲級樓宇新增成交位於新交付項目。
行業需求方面，報告指疫情期間經歷行業洗牌後，第三方辦公服務運營租賃需求於本季度再度活躍，成為甲級辦公大樓第一租賃需求來源，新增租賃占比達25.6%。除本土包租公司外，本季度聯合辦公品牌擴租成為一大亮點。
傳統金融、房地產建築、TMT行業（即科技Technology、媒體Media以及通信Telecom）租賃需求穩定釋放。報告分析，隨著科技企業從模式創新回歸到底層技術研發和企業服務應用，人工智能、雲計算相關行業發展助推企業業務擴張和租賃需求增長。
據預計，今年內，武漢優質辦公大樓市場還將迎來逾40萬平方公尺新增供應。世邦魏理仕武漢分公司董事、總經理王禕表示，新增供應中近六成位於新興商務區，預計搬遷升級需求將進一步釋放。
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