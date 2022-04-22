東北老工業區 轉型數位經濟

在大陸東北的黑龍江、烏蘇里江、松花江沖積而成的平原地帶，北大荒集團依託物聯網、5G等新一代信息技術及天空地一體化智能感知系統，開啟了大面積智慧農場建設項目。

新華社報導，數位技術被認為是轉變農業發展方式，實現高質量發展的引擎之一。截至目前，這家企業已建成多個「管理可量化、數據可利用、經驗可複製」的智慧農場群，實現水旱田耕種管收全程無人化作業。

東北老工業基地黑龍江省將數位經濟作為全省發展的「一號工程」。不僅在農業，黑龍江省將數位技術與更廣泛範圍內的實體經濟深度融合，賦能產業轉型升級。

哈電集團是大陸最大的發電設備製造基地之一。在哈電集團哈爾濱電機廠有限責任公司的發電機衝片自動疊裝車間，改造後的生產線疊裝過程無人參與，但工作效率卻是以往的3倍。

數位技術催生出新產業、新業態。黑龍江省工業和信息化廳副廳長杜新宇說，未來將重點圍繞引進培育市場主體、延伸壯大數位產業鏈、推動數位技術創新與成果轉化等方面給予支持。

截至目前，黑龍江省4G網路100%覆蓋所有行政村，5G網路覆蓋全省13個市（地）、127個縣（區）和1481個鄉（鎮）；全省製造業關鍵業務環節、關鍵工序、生產設備數位化率分別達到25.4%、37.7%和39.3%；哈爾濱工業大學等78所高等院校、226個科研院所在數位經濟領域創新能力、研發能力較強。