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中國移動第一季淨利逾1177億 年增6.5%
大陸三大電信之一的「中國移動」第一季淨利人民幣256億元（約新台幣1177.6億元），年增6.5%；營收人民幣2273億元（約新台幣1.04兆元），增長14.6%。
香港電台報導，中國移動第一季通訊服務收入人民幣1938億元，增長9.1%；銷售產品及其他收入人民幣335億元，增長61.6%。
集團移動客戶9.67億戶，淨增加975萬戶，其中5G套餐客戶4.67億戶。移動ARPU（平均每月每戶收入）為人民幣47.5元，增長0.3%。
有線寬頻客戶2.49億戶，淨增加899萬戶。家庭寬頻客戶2.25億戶，淨增加727萬戶。有線寬頻ARPU為人民幣32.4元，增長1.8%；家庭寬頻綜合ARPU為人民幣37.8元，增長5.3%。
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