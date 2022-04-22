海南離島免稅品優化 推進三同步

海南離島免稅政策自2011年4月20日落地實施已有11年。根據海口海關20日發布統計數據顯示，自該政策實施至今年第一季度，海關共監管銷售離島免稅品1.95億件，銷售金額1455億元（人民幣，下同），購物人數2926萬人次。

中新社報導，離島旅客免稅購物額度由3萬提高到10萬，免稅商品種類由38類增到45類，增加離島旅客郵寄送達，加貼商品溯源碼…海關指出，海南離島免稅政策已8次調整，政策含金量不斷加大，不僅為離島消費者帶來實惠，也成為拉動海南經濟發展的重要引擎。

目前，海南離島免稅經營主體共5家，離島免稅店已增至10家，市場主體日趨多元，離島免稅市場有序競爭的格局正在逐步形成。

為更好滿足海南離島免稅市場需求，促進境外消費回流，海南積極推進免稅品品牌、品種、價格與國際「三同步」，同時不斷優化購物環境、豐富營銷方式。

目前，海南各離島免稅門店主要貨品包括香化產品、首飾、電子產品等。「海南免稅商品價格有競爭力，不出國門就能買到心儀的產品。」中免集團三亞市內免稅店公司執行董事高緒江說。