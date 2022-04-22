歐盟商會：成渝雙城經濟圈將釋潛力

中國歐盟商會西南分會20日下午在成都發布《中國歐盟商會西南建議書2021/2022》（建議書）。中國歐盟商會西南分會認為，成渝地區雙城經濟圈建設，將釋放中國大陸西南地區巨大發展潛力。

中新社報導，中國歐盟商會西南分會表示，會員企業熱切期盼成渝地區雙城經濟圈建設所生發的更多商業機會。

據中國歐盟商會《商業信心調查2021》，在成都，68%的受訪會員企業預計未來五年內監管壁壘將會減少；如果降低市場准入壁壘，預計76%的會員企業或將增加投資。在重慶，受訪會員企業對重慶商業環境總體持樂觀態度，53%的會員企業表示2020年在該地區營收有所增加。

《建議書》還就提高外資企業參與決策度、與政府搭建溝通渠道、發布政策吸引留住外籍人才等話題提出建議。此外，碳達峰、碳中和也受到歐洲企業高度關注。《建議書》提到，中國歐盟商會完全支持中國大陸2030年碳達峰、2060年碳中和目標，同時建議協調可行措施和可持續戰略有序實施，在保證能源安全和實現長期目標之間求取平衡。

「歐洲企業掌握先進技術知識，擁有豐富實踐經驗，當前正積極配合中國政府實現碳達峰、碳中和目標。追求雙碳目標不僅為保護環境，也為鋪就一條可持續發展之路，助力企業吸引投資、創造就業、帶來稅收。」中國歐盟商會副主席、西南分會主席馬曉利表示。

馬曉利還表示，要增強成渝地區雙城經濟圈經濟活力、提高營商競爭力，首先要保證地方政府和產業界定期進行有效溝通，中國歐盟商會西南分會期望與各方積極合作，助力西南地區解鎖發展潛力。