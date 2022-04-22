數位鄉村建設 年底取得新進展

中共中央網信辦等五部門日前印發《2022年數字（數位）鄉村發展工作要點》，提出到2022年底，數位鄉村建設取得新的更大進展。

中新社報導，據中共中央網信辦官網20日消息，五部門要求，充分發揮信息化對鄉村振興的驅動賦能作用，加快構建引領鄉村產業振興的數位經濟體系，構建適應城鄉融合發展的數位治理體系，不斷推動鄉村振興取得新進展，推動數位中國建設邁出新步伐。

《工作要點》明確了工作目標：到2022年底，數位鄉村建設取得新的更大進展，包括鄉村數位基礎設施建設持續推進，5G網路實現重點鄉鎮和部分重點行政村覆蓋，農村地區互聯網普及率超過60%；鄉村數位經濟加速發展，農產品電商網路零售額突破4300億元人民幣；鄉村數位化治理體系不斷完善，數位鄉村試點建設初見成效等。