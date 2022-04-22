春季部署農糧生產 確保穩定供應

民以食為天。20日召開的大陸國務院常務會議部署進一步抓好春季農業生產的措施，確保糧食豐收和重要農產品穩定供應。

新華社報導，糧價為百價之基。大陸國務院常務會議指出，穩定糧食等重要農產品生產供應，對保持經濟社會大局穩定特別是穩定物價、保障民生具有壓艙石作用，在當前國際糧食市場不確定性增加、一些國家高通膨的情況下尤為重要。

穀雨前後種大田。專家指出，現在中國大陸糧食供應和儲備充足，今年春播穩步開展，糧食安全是有保障的。當前正值穀雨時節，要抓住「雨生百谷」適播期，保播種面積，加強春管，保肥、保水、保農資，確保夏糧豐收「開門紅」。

中國社會科學院農村發展研究所研究員黨國英表示，按中共中央和國務院部署，統籌做好疫情防控和春季農業生產，要揪住考核評估「牛鼻子」，使各級幹部特別是基層幹部「三管齊下」，抓好春季農業生產、農資保供穩價、農產品產銷對接。農時不可誤，要想方設法保障外出農民能回鄉、農資能進村、農機能上路、農技人員能進田。

黨國英說，大陸國務院常務會議要求研究加大農資補貼的舉措，及時做好糧食托底收購。這一點很重要。特別是在黃淮海等糧食主產區，在抓疫情防控的同時，要確保農戶糧食運得出、賣得掉，不能出現「賣糧難」。要保護和調動農民種糧積極性，防止穀賤傷農，影響農民種糧預期。