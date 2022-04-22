受惠農林22條 廣西台企發展快

「企業從落地北海至今，發展跑出了加速度，用了3年時間，將桂台農漁業合作雙創園核心區1000多畝養殖基地，打造成了標準化、科技化現代漁業養殖基地。」廣西北海市鮪豐水產有限公司董事長黃一成近日受訪表示。公司建成的標準化養殖池，以七星鱸魚、石斑魚等名貴魚種養殖為主。

中新社報導，黃一成表示，「農林22條措施」實施一年來，他獲得當地政府實實在在的支持。去年公司共獲得400多萬元（人民幣，下同）的補助資金，各級政府還給他的企業多項專項支持，這些支持對企業的發展有著非常大的幫助。

黃一成說，鮪豐水產根據農林22條措施的相關條文，申報創建現代特色農業示範區。去年12月該企業項目，合浦縣桂台鮪豐漁業現代化示範區被評為廣西特色農業現代化五星級示範區。

「我們目前正著手在北海3個鎮建立集養殖、加工、觀光旅遊為一體的現代養殖業項目，助力廣西鄉村振興。」黃一成說。

黃一成深耕漁業30年，2017年他應邀來廣西參加桂台經貿文化合作論壇，被北海市的營商環境和優良的養殖環境打動，於是扎根北海辦起了現代養殖業。

「農林22條措施實施一年來，幫助我們企業解決了土地流轉、融資貸款等發展難題。這一年，我們企業獲得了快速發展的機會。」台企廣西潤桓農業發展有限責任公司董事長楊旻倫說。

十多年前，楊旻倫來到大陸發展打拚。2019年他在廣西賀州市建起面積1000多畝茶園。農林22條措施實施後，楊旻倫在賀州市擴大種植，茶園面積達10000畝，占地2000平方公尺的規範性星級茶廠運轉不斷提速，年產精品茶約50萬斤（1斤為500克），產值超1000萬元。他所製的綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、六堡茶、沉香茶產品先後通過歐盟認證。

「現在我們直接投資種植的釋迦有2000畝，推廣種植的有8650畝，範圍涉及廣西8個縣區。」台商黃源榮指出，釋迦經濟價值高，大陸市場供不應求，去年釋迦平均價格達每公斤22元。

「農林22條措施堅定了我們發展農業的信心，為了實施鄉村振興，當地加快了修路修水利的力度，改善了農業種植的環境，讓我們直接受益。」黃源榮說，他計畫用「公司+農戶」的方式，兩年內支持當地農民種植釋迦5萬畝。

30年前，黃源榮來到廣西，被自然資源、生態環境所吸引，一頭扎根在廣西深耕農業。一開始他種植生薑，後改種經濟價值高的釋迦。

被譽為「辣椒大王」的台商莊久毅，2014年8月在廣西憑祥市流轉3200畝土地建立寶島美人椒種植基地，2017年8月在天等縣建起2600畝的天等美人椒基地。2021年，莊久毅分別與廣西合浦縣和富川瑤族自治縣政府簽訂合約，計畫在合浦用3年時間，完成2萬畝的大型農業基地創建；在富川計畫3年內建成1.5萬畝的辣椒種植基地。目前這兩個基地均已種植辣椒上千畝。