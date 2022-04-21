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陸證監會副主席方星海：料今年外資流入規模也很可觀

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸證監會副主席方星海。澎湃新聞
大陸證監會副主席方星海。澎湃新聞

近期大陸股匯債均下行，引發資金外流疑慮。對此，證監會副主席方星海21日晚間在博鰲亞洲論壇2022年年會分論壇「中國資本開放進行時」上表示，過去三年股票市場引入外資人民幣8,847億，估計今年流入規模也會很可觀。

方星海指出，這幾年大陸在引進境外機構投資者資金上取得比較大的進展，2019年至2021年共引進股票市場外資人民幣8,874億，佔A股流通市值比例4.5%左右，依然比較低。而韓國、日本，外資佔股市流通市值都在20%到30%之間，代表大陸仍有很大的上升空間。

方星海說，「今年，我判斷，外資淨流入也會是可觀的。他指出，今天股指是下跌的，但北上資金是淨流入。說明外資是有信心的。

而方星海也提到大陸市場在服務不同投資者、應對市場挑戰方面，還有提升空間。比如在做市、IPO定價方面，引入國際有經驗機構，對提高市場的質量是有幫助的。「我相信外資更多見進入市場，國際領先機構進來，這樣我們這個市場定價、投資等水平都會進一步提升，市場就會更有韌性，更有活力。」他還說，最近有些IPO跌破發行價，不是說IPO太多了，而是說定價能力要進一步提升。

方星海稱，未來將持續推進註冊制改革，證監會重點負責提高信息披露質量，而定價、投資價值等由市場投資者判斷。

至於中概股下跌問題，方星海指出，中美審計監管問題是核心，需要做一些安排，找到一個合情合理的安排不是簡單的事，但雙方團隊每周都開會商談，相信不確定性很快就會消除。

外資 IPO 人民幣

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