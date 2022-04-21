證監會副主席方星海：陸企面臨國際ESG信息披露挑戰

大陸證監會副主席方星海，21日在2022年博鰲亞洲論壇上表示，今年底國際可持續發展準則理事會（ISSB）將發布國際環境、社會及公司治理（ESG）信息披露準則，這對大陸企業在上市、估值、繳稅方面會產生較大影響。

香港信報報導，他表示，證監會將向ISSB反映大陸企業的實際情況，以減輕負面影響。總體而言，ESG信息披露方向已經確定，大陸企業需要自主消化適應這一過程。

21世紀經濟報導，方星海表示，作為發展中國家，大陸有些基礎和條件與發達國家相比稍微差一些，但是ESG的方向是一致。他提到大陸設立「30、60」目標（二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和），與國際準則的頒布相似，都需要企業儘快進入到適應的過程中。

至於A股ESG報告的強制披露是否也在進程中，方星海表示，現今證監會要求披露信息仍基於自願，未按照國際標準或到強制披露的情況。下一步，大陸將逐步深入探索對相關強制披露要求和政策的制定。

方星海認為，現在上市公司就信息披露問題，面臨基礎數據獲取的困難，未來企業如何自主地跟上此類披露準則，同樣是實現「30、60」目標的具體措施之一。在這一過程中，企業自主跟進準則的推進力量來自市場。

方星海指出，信息披露得越多，投資者和相應的資源配置會主動傾向於ESG情況較好的公司，因此相比於政府命令，市場力量能夠更好地實現和提升資源配置的有效性。