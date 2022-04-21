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阿里達摩院傳裁員30% 三年燒掉4600億撐不住？

聯合報 / 記者林茂仁／即時報導
阿里巴巴達摩院傳出裁員消息。（網路照片）
阿里巴巴達摩院傳出裁員消息。（網路照片）

阿里巴巴旗下的研發單位─達摩院，號稱研發三年燒掉人民幣千億元（約新台幣4,600億元），並且要活得比阿里巴巴長，要活101年，因為要成為比百年企業還要久的企業，不過近期傳出將裁員三成的消息，但有阿里員工表示，今年集團對達摩院的投資有增無減，還在招聘新員工。

另一個受到關注的消息是，阿里巴巴負責技術及達摩院的副總裁賈揚清，日前連夜從上海離開到美國去，在上海封控的敏感時期，讓大陸網友罵聲連連，並傳出他可能離職的消息，不過，賈揚清隨後聲明強調沒有離職，是到美國出差並順便治病。

新浪科技報導，達摩院是阿里巴巴最重要的研發單位，達摩院2017年成立，主要以進行基礎科學和顛覆式技術創新的研究為主，當時計畫在三年內在技術研發上投入超過人民幣1,000億元的資金。在第一階段，達摩院將在北京及杭州、美國San Mateo 及Bellevue、俄羅斯莫斯科、以色列特拉維夫和新加坡七個地方設立實驗室，在該階段將吸引全球100 名頂尖科學家和研究員加入。

隨後，達摩院陸續在人工智慧、自動駕駛、晶片、5G、量子計算等領域設立了14個實驗室，並陸續孵化出平頭哥、小蠻驢兩家科技公司，在全球8個城市設有研發機構，擁有10多位IEEE Fellow級別的科學家以及30多位知名大學教授。

2021年6月，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇表示，阿里達摩院將堅定投入長期基礎科學研究，追求世界最前沿的尖端科技突破，技術研究最重要的是看未來，要定義問題，看今天的研究方向能不能解決明天的問題，要為未來打開可能性。

張勇說，阿里巴巴將繼續堅定投入像量子計算、晶片等長期、基礎性研究方向，要的是改變社會的長期的「大結果」。

達摩院被阿里巴巴創辦人馬雲寄予厚望，他還要求達摩院要盈虧自負，也就是說，達摩院研發出的東西是要能夠投入市場使用的產品，而且還要能夠創造獲利，但隨著阿里巴巴甚至整個網路業面臨官方的嚴格監管，公司營運受到衝擊，這麼燒錢的研發單位傳出裁員消息，就不令人意外了。

阿里巴巴 裁員

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