李克強拍板大陸新建六部核電機組 總投資5,400億元

據新華社報導，大陸國務院總理李克強廿日在國務院常務會議，正式核准浙江三門、山東海陽、廣東陸豐三個核電新建機組項目。上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，這是2021年4月以來，中國大陸再度有新核電項目獲批。此次新核准的核電機組共六部，總投資約人民幣1,200億元（約新台幣5,400億元）。

根據報導，李克強在廿日國務院常務會議上表示，能源是經濟社會發展的基礎支撐，要未雨綢繆推進條件成熟、發展需要的能源項目開工建設，促進能源結構持續優化。這也能擴大有效投資和帶動就業，既利當前又利長遠。

李克強指出，要在嚴格監管、確保絕對安全的前提下有序發展核電。對經過多年準備和全面評估審查、已納入大陸國家規劃的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐三個核電新建機組項目予以核准。

《界面新聞》指出，大陸這次新核准的核電機組共六部，每個項目均為兩部機組，浙江三門核電二期和山東海陽核電二期核准的四部核電機組將採用大陸國產化CAP1000技術，廣東陸豐核電5、6號兩部核電機組採用「華龍一號」技術。

報導稱，浙江三門核電、山東海陽核電和廣東陸豐核電分別隸屬於中國三大核電公司：中核集團、國家電力投資集團公司和中廣核。一部核電機組投資額約人民幣200億元，六部共計約1,200億元。

根據《中國核能發展報告（2021）》藍皮書，中國大陸在「十四五」（2021年至2025年）期間及中長期，可望以每年開工6-8部機組的節奏持續穩步發展核能發電。

2021年，中國大陸運行中的核電機組共53部，裝機容量5,463.695萬千瓦，營運中的核電機組數居全球第三，僅次於美國、法國。