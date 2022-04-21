大陸汽車產業復產調研：需全產業鏈復工 打通物流專線

上海市經信委16日發布「復工復產指引」，推進企業復工復產，第一批復工重點企業「白名單」中，與汽車相關的企業超過240家，不過汽車零部件多，產業鏈長，各個環節環環相扣，牽一髮而動全身，大陸學者調研後指出，對汽車相關企業來說，復工不代表完全復產，真正實現復產還要打通物流、資金流、勞動力流動等專線的全產業鏈復工。

澎湃新聞報導，復旦大學管理學院教授芮明傑表示，汽車產業鏈長，產業鏈中間有一個環節受到阻礙，整個復工復產就非常的困難。汽車產業又是上海最重要的支柱產業，所以如果汽車產業不能夠儘快恢復，對今年上海的經濟影響非常大。

芮明傑提到，首先要考慮全產業鏈的協同復工復產，讓上游、中游的企業優先復工，只有這些企業率先復工，整車廠才有可能復工。

上海汽車製造業主要分布在上海國際汽車城、上海金橋經濟技術開發區、臨港奉賢南橋科技城以及臨港特斯拉超級工廠等地。其中，上海國際汽車城是上海市汽車製造業最重要基地，聚集了包括BMW、蔚來等整車製造商，以及眾多國際化零部件企業，實體類企業高達700餘家。

在三個汽車園區內，多家汽車零部件企業和整車企業的員工堅持封閉生產，保持運轉，但是十多天過去，工廠的原材料庫存面臨不足，急需打通物流，補給原材料。

昆易電子科技董事長陳奇指出，復工並不等於復產，因為快遞停了，原材料進不來。人員到位了，但是原材料沒到位，庫存畢竟有限，只夠撐幾天，而汽車產業鏈很複雜，哪怕缺一個原材料就沒辦法復產。

芮明傑則認為，打通產業鏈、供應鏈還不光是上海市，需要全大陸一起打通。有很多供應商可能在外省市，「他們的東西進不來，我們東西出不去，那只能是象徵性的復工，把機器開動一下也叫復工了。」