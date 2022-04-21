陸委會：部分上海台商已復工 但中小企業恐受斷鏈威脅

為減緩疫情封城對產業鏈的衝擊，上海發布復工復產「白名單」。陸委會副主委邱垂正21日指出，從17號開始，大陸陸續公布企業復工白名單，名單包括部分台商，已依照規定申請復工復產，在大陸台商目前短期內都可透過使用庫存移轉生產或是直接停產來應對，但若時間拉長，部分產業尤其是中小企業恐受斷鏈威脅。

邱垂正在21日舉行的例行記者會上表示，中國大陸近日為了避免供應鏈斷鏈對經濟造成的衝擊，從4月17號開始，陸續公布企業復工白名單，復工名單可以看到部分台商，已依照規定申請復工復產，因目前屬於產業淡季，在大陸台商短期內都能透過使用庫存，移轉生產或直接停產來應對。

他指出，目前台商普遍反映貨物運輸進出不容易，且需負擔超額成本，因此，包括陸委會和經濟部都將密注後續台廠復工復產及供應鏈，運輸受影響的情形，也會協助台商穩定供應鏈。

邱垂正提到，陸委會也請海基會與大陸台商保持聯繫，持續密注和了解台商的需求，並提供必要協助。比如，最近接到多個上海台商反映，搭乘的班機突然被取消，取消後又因陸方防控措施無法返回住處，處境相當困難。

他說，陸委會已經協調民航局提供航空公司的聯繫窗口，且要盡量提前公告相關資訊，並主動通知乘客飛機起降的狀況，讓台商掌握飛機起降的情形，「不要說一出門了就封控了，然後再回家也沒辦法回家。」

此外，有台商反映，由於大陸部分地區PCR檢測有一定難度，導致台商無法在登機前提供時限內的核酸檢測報告。邱垂正表示，若核酸檢測有困難者，陸委會能以個案協助處理的方式，讓其抵台後再行辦理。