3月消費放緩拖累經濟成長 陸商務部提三措施復甦

由於本土疫情嚴峻，中國大陸首季尤其是3月消費出現放緩，拖累經濟成長。對此，大陸商務部於21日召開的記者會上，提出提升傳統消費能級、加快新型消費發展、優化消費平台載體三項措施，盼能多措並舉促進消費持續恢復。

大陸商務部發言人高峰表示，商務部將重點採取以下措施促進消費：一是提升傳統消費能級。鼓勵汽車、家電等大宗消費，深化汽車流通領域的改革，擴大二手車流通，支持新能源汽車加快發展，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新。

同時，要落實好已推出的餐飲、零售等行業紓困政策，全力做好生活必需品市場的保供工作。

第二，高峰表示，要加快新型消費發展。加快線上線下消費融合，鼓勵發展新業態新模式新場景，促進定制、體驗、智能、時尚等新型消費。並推動老字號創新發展，促進品牌消費。倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式，促進綠色消費。

他說，三是優化消費平台載體。包括加快推進國際消費中心城市的培育建設，推進步行街高質量發展，展開智慧商圈、智慧商店示範創建，加快建設一刻鐘便民生活圈；同時，加快實施縣域商業建設行動，推動供應鏈、物流配送、商品服務下沉，引導商貿流通企業、電商平台向農村延伸。

對於疫情對企業復工復產，以及外資企業帶來的影響，高峰強調，中國政府始終高度重視在華外資企業服務保障工作，將會同有關部門和地方，積極幫助各地外資企業，協調解決復工復產、人員入境、物流運輸等方面的具體問題。

據統計，今年首季中國大陸首繼社會消費品零售總額達人民幣10.9兆元，年增3.3%，線上零售額達人民幣3.01兆元，年增6.6%。大陸商務部指出，消費仍是中國經濟成長第一拉動力。

高峰表示，針對近期國內新冠肺炎疫情散發頻發的情況，將堅持以人民為中心，統籌好疫情防控和經濟社會發展。他認為，隨著疫情影響逐步得到控制，促消費各項政策措施落地見效，預計後期消費將繼續保持恢復趨勢。