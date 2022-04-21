快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3月消費放緩拖累經濟成長 陸商務部提三措施復甦

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
疫情封控導致物流受限，影響中國大陸首季的消費表現。圖為上海洋山深水港。新華社
疫情封控導致物流受限，影響中國大陸首季的消費表現。圖為上海洋山深水港。新華社

由於本土疫情嚴峻，中國大陸首季尤其是3月消費出現放緩，拖累經濟成長。對此，大陸商務部於21日召開的記者會上，提出提升傳統消費能級、加快新型消費發展、優化消費平台載體三項措施，盼能多措並舉促進消費持續恢復。

大陸商務部發言人高峰表示，商務部將重點採取以下措施促進消費：一是提升傳統消費能級。鼓勵汽車、家電等大宗消費，深化汽車流通領域的改革，擴大二手車流通，支持新能源汽車加快發展，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新。

同時，要落實好已推出的餐飲、零售等行業紓困政策，全力做好生活必需品市場的保供工作。

第二，高峰表示，要加快新型消費發展。加快線上線下消費融合，鼓勵發展新業態新模式新場景，促進定制、體驗、智能、時尚等新型消費。並推動老字號創新發展，促進品牌消費。倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式，促進綠色消費。

他說，三是優化消費平台載體。包括加快推進國際消費中心城市的培育建設，推進步行街高質量發展，展開智慧商圈、智慧商店示範創建，加快建設一刻鐘便民生活圈；同時，加快實施縣域商業建設行動，推動供應鏈、物流配送、商品服務下沉，引導商貿流通企業、電商平台向農村延伸。

對於疫情對企業復工復產，以及外資企業帶來的影響，高峰強調，中國政府始終高度重視在華外資企業服務保障工作，將會同有關部門和地方，積極幫助各地外資企業，協調解決復工復產、人員入境、物流運輸等方面的具體問題。

據統計，今年首季中國大陸首繼社會消費品零售總額達人民幣10.9兆元，年增3.3%，線上零售額達人民幣3.01兆元，年增6.6%。大陸商務部指出，消費仍是中國經濟成長第一拉動力。

高峰表示，針對近期國內新冠肺炎疫情散發頻發的情況，將堅持以人民為中心，統籌好疫情防控和經濟社會發展。他認為，隨著疫情影響逐步得到控制，促消費各項政策措施落地見效，預計後期消費將繼續保持恢復趨勢。

疫情 大陸商務部

延伸閱讀

4／22「世界地球日」5大環保優惠！手搖50元爽爽貓環保杯套餐、星巴克「免費升級」燕麥奶

陸第一季外資逾590億美元 增長31.7%

世界地球日放大綠色優惠！7-ELEVEN推3大「綠色消費」

4/22世界地球日 統一超倡議綠色消費

相關新聞

3月消費放緩拖累經濟成長 陸商務部提三措施復甦

由於本土疫情嚴峻，中國大陸首季尤其是3月消費出現放緩，拖累經濟成長。對此，大陸商務部於21日召開的記者會上，提出提升傳統...

陸委會：部分上海台商已復工 但中小企業恐受斷鏈威脅

為減緩疫情封城對產業鏈的衝擊，上海發布復工復產「白名單」。陸委會副主委邱垂正21日指出，從17號開始，大陸陸續公布企業復...

「脫單便利店」新商機 真命天子的代價只要人民幣三塊錢？

便利店販售的不再僅限於實體消費品，在大陸當前結婚率逐步走低的當前，幫助眾多青年「脫單」的脫單便利店正在成為新商機。

大陸3億人睡不好 催生兆元睡眠商機

隨著大陸經濟與社會高速發展，失眠成了現代文明病之一。近期有報告指出，大陸約有3億人口睡不好。不過，現代人的病徵同時也孕育著需求，帶動各種睡眠經濟，從物質到心理支持「助眠」，未來這塊領域在大陸可能充滿商機。

貨車不能停！大陸司機疫情期間的「生存之痛」

3月以來中國大陸本土疫情迅速蔓延，遍及29個省市，一群擁有超過千萬從業人員群體的「貨車司機」，在承擔為經濟社會運轉「輸血」重任的同時，因途經中高風險地區在所難免，在各地層層封控、篩查下，正面臨著難以負荷的「生存之痛」。

年報披露薪資密碼 你捧的是金飯碗、鑽石碗或鐵飯碗？

中國大陸數千家上市公司2021年財報披露完畢，從財報中可以看到各行各業的薪資密碼，尤其捧著金飯碗的金融業，向來被稱為多金行業，每年全大陸公布的平均薪資排名中，金融業從未跌出前三名即可見一斑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。