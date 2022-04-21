人行易綱：將靈活運用多種貨幣政策工具支持實體經濟
二十國集團（G20）財長和央行行長會議於20到21日召開，中國人民銀行（大陸央行）行長易綱在會上表示，中國穩健的貨幣政策靈活適度，政策發力適當靠前，將靈活運用多種貨幣政策工具，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持。
據新華社報導，易綱透過視訊出席該會議並發言，大陸央行副行長陳雨露陪同參加。
據報導，該會議認為，當前全球經濟面臨疫情反彈、通脹壓力上升、地緣局勢緊張等多方面挑戰，復甦動能放緩。會議上各方同意，G20作為全球經濟協調的主要平台，應維護多邊合作，在繼續應對疫情等的衝擊的同時，採取措施應對全球經濟面臨的新風險。
報導指出，各方重申將繼續支持低收入國家應對疫情等對經濟的衝擊，歡迎國際貨幣基金（IMF）使用相關國家自願轉借的特別提款權，設立韌性與可持續性信託（RST），為有需要的國家提供長期資金支持，並同意加強以IMF為中心的全球金融安全網。
在會議上，易綱針對當前中國大陸的經濟金融情勢指出，中國穩健的貨幣政策靈活適度，政策發力適當靠前，支持實體經濟發展，人民銀行將靈活運用多種貨幣政策工具，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持。
易綱還說，當前形勢下，G20應聚焦經濟金融政策協調，共同推動全球經濟復甦。
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