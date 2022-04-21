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小紅書遭爆裁員潮 從應屆生下手、幅度達兩成

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸年輕人喜歡在社交平台小紅書上，分享和取得生活、穿搭、出遊、飲食資訊，甚至也紅到台灣，如今公司卻遭多位員工爆料正進行大裁員。取自新浪財經
大陸年輕人喜歡在社交平台小紅書上，分享和取得生活、穿搭、出遊、飲食資訊，甚至也紅到台灣，如今公司卻遭多位員工爆料正進行大裁員。取自新浪財經

中國大陸這波互聯網企業裁員潮，似乎也延燒到了新興的社交平台「小紅書」，據新浪科技報導，有多名小紅書員工在大陸職場社交平台脈脈上爆料，上海疫情還沒解封，但自己已經被公司裁員了，且此次公司整體裁員幅度達20%，每個部門都有波及，主要從應屆生、試用期員工下手。

據報導，不少被認證為小紅書員工的用戶，近日在脈脈平台上表示，自己突然被通知今天是「last day」，賠償方式是「N+1」，也就是雇主除了正常支付經濟補償金後，額外支付勞動者一個月工資，但不會發給他們年終獎金。

小紅書一般每年4月底發放績效年終獎金，此次裁員被求職者抨擊太過突然。一位認證為小紅書音頻編輯SDK負責人的用戶表示，「自己也被裁，且只給半個月工資，沒有答應，準備鬧一鬧。」

綜合陸媒報導，小紅書此波裁員潮幾乎每個部門都有涉及，上海、北京公司都有，整體幅度約20%，很多小組內的應屆畢業生都被裁員，也有多位小紅書試用期員工被裁。

新浪科技還引述一名日前通過面試的求職者表示，自己剛接到沒有職缺的通知。有員工表示，公司正在進行盤點優化，屬於末尾淘汰，但也有人質疑，疫情期間大裁員並不合適。

不過，對於此次裁員傳聞，小紅書尚未做出官方回應。

在此之前，由於大陸互聯網企業發展速度放緩，當局監管力道加強，去年起，阿里巴巴、京東、騰訊、新浪微博、字節跳動、快手、愛奇藝等巨頭紛紛傳出裁員潮，而小紅書作為新興的社交平台，是否步上大裁員的後塵受到關注。

小紅書 社交 疫情

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