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陸財長籲G20團結合作 反對經濟議題政治化

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸財政部長劉昆。澎湃新聞
大陸財政部長劉昆。澎湃新聞

G20財長和央行行長會議於20到21日召開，據新華社報導，大陸財政部長劉昆透過視訊出席並發言。他表示，G20成員應團結合作，為不穩定的世界提供穩定因素，要致力於完善以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，不把世界經濟政治化、工具化、武器化。

劉昆指出，G20成員應樹立共同體意識，採取負責任的經濟政策，挖掘創新動力，同時，多渠道解決發展中國家關切，確保各國民生不受影響。

劉昆說，中方歡迎各方支持和參與全球發展倡議，加快落實聯合國2030年可持續發展議程，願意繼續加強抗疫融資合作、支持推動綠色低碳發展，並願意本著「共同行動、公平負擔」原則，落實好《緩債倡議後續債務處理共同框架》。

新華社報導提到，針對會上部分成員關於地緣政治對全球經濟影響的表態，中方強調反對將經濟議題政治化，G20應堅持自身職責定位，相關討論應聚焦經濟影響，並遵循全面和平衡原則。

G20 聯合國

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