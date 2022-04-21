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老工業基地 黑龍江 推創意設計產業

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「用創意為品牌賦能」，打開黑龍江廣維創意設計有限公司網站，這句話躍然眼前。

新華社報導，深耕哈爾濱創意文化產業10餘年，廣維公司堅持把創意作為發展第一生產力。「我們用創意為黑龍江的農特產品打開市場，創意好、銷量好，消費者才買單。」公司創始人周楊說，每個設計都要經過無數次「頭腦風暴」（腦力激盪），充分挖掘品牌特質，發揮品牌最大商業價值。

從全球範圍看，創意設計產業已成為世界經濟中最具前景和活力的產業之一，是實體經濟發展的助推器。目前，大陸北京、上海、深圳、武漢4個城市先後被聯合國教科文組織授予「設計之都」稱號。

作為大陸東北重要老工業基地，黑龍江省十分重視創意設計產業，近期發布了該省首個針對創意設計產業發展的規劃文件《黑龍江省創意設計產業發展專項規劃（2022—2030年）》。

黑龍江省發展創意設計產業具有一定優勢。這裡創意設計資源豐富，產業發展初具雛形，應用場景廣闊，發展創意設計產業具有一定基礎。但黑龍江省創意設計產業起步較晚，與先進省區還有差距。

「這迫切需要我們堅定信心，真抓實幹。」黑龍江省委宣傳部常務副部長譚宇宏說，黑龍江省通過「創意設計+」戰略，明確以創意設計賦能綠色食品、冰雪運動休閒產品、高端裝備、生物醫藥、動漫及短影音等10個重點領域。

設計之都 黑龍江

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