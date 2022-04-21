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RCEP首季 寧夏與東協貿易額大增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據銀川海關消息，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）實施首個季度，寧夏與RCEP成員國間進出口貿易總值14.87億元人民幣，同比增長54.45%，日本、韓國、越南和泰國等國家與寧夏的貿易額也不斷上升。

中新社報導，今年一季度，銀川海關共為寧夏25家企業簽發RCEP原產地證書117份。乘RCEP東風，未鍛軋錳、活性炭、碳化矽、電極糊、鉭絲等化工品和枸杞等寧夏特色產品在東亞、東南亞國家占有率不斷上升。

截至目前，寧夏各出口企業超過3779.92萬美元的出口貨物，將憑海關簽發的RCEP原產地證書在外方享受RCEP協定關稅優惠。與去年對比，寧夏與東協2021年貿易總值為28.4億元（人民幣，下同），而今年一季度貿易額已超過去年全年近二分之一。RCEP作為全球人口最多，經貿規模最大、最具發展潛力的「朋友圈」，為寧夏產業發展帶來新的機遇。

「RCEP生效後，我們的出口產品在日本適用關稅稅率由4.4%降到了2.6%。單此項就能為我們公司節約近320萬元成本。」寧夏天元錳業集團有限公司外貿處總經理張彬表示，在此之前，企業在開拓出口市場方面一直存在弱點，得益於RCEP政策，產品出口競爭力與市場占有率不斷提高。

與此同時，寧夏各傳統產業也迎來了轉型升級新契機。以獲得經核准出口商資質的寧夏伊品生物科技股份有限公司為例，該企業目前可自主出具原產地聲明享受協定關稅優惠。今年一季度，該企業的飼料等產品出口訂單量同比上漲5.3%，出口貿易額約占銀川市出口貿易總值的10%。

海關 人民幣 日本

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