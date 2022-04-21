大陸生豬價 下半年有望回升合理區間

今年以來，大陸生豬價格持續低位運行。大陸國家發展和改革委員會發言人孟瑋在19日舉辦記者會上回應相關問題時說，下半年生豬價格有望逐步回升至合理區間。

中新社報導，今年以來，因生豬產能充裕、需求偏弱，大陸生豬價格持續低位運行。4月11日至15日當周，全大陸平均豬糧比價為4.63：1，連續8周處於過度下跌一級預警區間。為有效穩定生豬市場價格，官方連續發布預警訊息，多次開展大陸中央凍豬肉儲備收儲工作，今年以來累計掛牌四批次收儲近16萬噸儲備。

孟瑋表示，如果後期生豬價格繼續低位運行，官方將持續收儲並指導地方開展收儲，推動價格盡快回歸合理區間。

作為大陸的一種經濟現象，「豬周期」是指當豬肉價格上漲時，刺激農民養豬積極性，造成供給增加；隨著供給增加，肉價下跌，進而打擊了農民積極性，造成供給短缺，而供給短缺又使得肉價上漲，周而復始。這個周期一般在2至3年左右，致使養豬出現「賺一年、賠一年」情形。

對於生豬市場和價格的走勢，孟瑋指出，要綜合考慮兩方面因素，一方面，大陸生豬產能自去年7月份以來逐步下降，今年3月底能繁母豬存欄量為4185萬頭，處於生豬產能調控的綠色區間，加之生豬價格已低位運行較長時間，進一步大幅下跌的可能性較小，隨著後期消費回暖，生豬價格有望逐步回升至合理區間。

另一方面，近年來生豬疫病防控能力大大增強，母豬繁育效率也有所提升，出現2019年非洲豬瘟時期那樣大幅上漲的可能性也不大。從期貨市場看，4月15日，9月份、11月份到期的期貨合約價格分別為每斤8.3元（人民幣，下同）、8.8元，一定程度上反映了市場對下半年生豬價格回升至合理區間的預期。