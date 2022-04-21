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浙江—上海物資中轉站 正式投運

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
為緩解上海部分車企零部件供應鏈的短缺危機，浙江省杭州市在錢塘區建立上海產業鏈應急保供杭州中轉站——上汽零部件交通物流中轉站，並對其實行閉環管理，實現“無接觸”貨運。 中新社
為緩解上海部分車企零部件供應鏈的短缺危機，浙江省杭州市在錢塘區建立上海產業鏈應急保供杭州中轉站——上汽零部件交通物流中轉站，並對其實行閉環管理，實現“無接觸”貨運。 中新社

根據上海市經濟和信息化委員會消息，4月18日，經浙江省、江蘇省、上海市全力協同，長三角重要物資應急保供中轉站（浙江—上海）正式投運。

這批中轉站將推動省際重要生產物資進站流通，打通長三角區域貨運「血管」，實現產業鏈供應鏈物資跨區域互聯。

新華社報導，18日中午，首輛貨運車從上海嘉定安亭中轉站駛出，經高速道口核驗身分信息、通行證與核酸情況，在交警引導下，下午兩點順利抵達杭州中轉站，進入站內消殺、裝貨並進行抗原核酸雙檢，下午五點，貨車返回安亭中轉站進行無接觸卸貨，在滿足疫情防控要求的前提下，順利完成首次貨運交接任務。

根據要求，長三角重要物資應急保供中轉站全程落實閉環管理與「無接觸」交貨，每個站點占地約5000平方公尺，每天可保障30台20噸以上車輛的中轉需求，通過貨物中轉接駁的方式消除疫情傳播風險，保障物資運輸暢通，有效助力區域產業鏈供應鏈穩定運行。

中轉站按照疫情防控有關規定，堅決做到「四定五即」，採取「定人、定車、定路線、定企業」的運輸管理方案與「即停、即卸、即檢、即裝、即走」的中轉管理方案，確保「人、貨、車、庫」安全有序。

由上海市經信委帶頭，上海市發改委等多個委辦局與屬地政府協同對接，上汽集團安吉物流有限公司承擔建設與運營的中轉站，首批共6個，目前已建成4個，其中上海2個，分別位於嘉定區、閔行區；浙江2個，分別位於杭州市、寧波市；江蘇2個在建中。

上海 疫情

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