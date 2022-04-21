快訊

輔大校長江漢聲PCR陽性 國內首例大學校長染疫

周玉蔻驚傳染疫 過去3天上節目政治人物「一拖拉庫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情讓物流受阻 工信部：將確保重點供應鏈穩定

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
今年來，安徽省合肥市採取一系列舉措，精準實施保市場主體、保重點產業鏈、保重大項目、保交通暢通、保民生供應等舉措，保障企業生產平穩運行。（新華社）
今年來，安徽省合肥市採取一系列舉措，精準實施保市場主體、保重點產業鏈、保重大項目、保交通暢通、保民生供應等舉措，保障企業生產平穩運行。（新華社）

大陸疫情近期多發，有些突發因素超出預期，對工業經濟平穩運行帶來挑戰。部分物流受阻，中小企業運行成本較高，保產業鏈供應鏈暢通更加迫切。怎樣看待工業走勢？大陸官方如何提振工業經濟？

新華社報導，今年以來，大陸工業經濟運行面臨的壓力不小。多重因素疊加在不同程度上影響了市場預期。但同時，大陸積極採取一系列穩定工業增長的政策舉措，努力克服不利影響。

19日大陸國新辦記者會上公布的數據顯示，一季度規模以上工業增加值同比增長6.5%，高於2021年四季度2.6個百分點。其中，製造業增加值同比增長6.2%。製造業增加值占GDP的比重達28.9%，為2016年以來最高值。高技術製造業增加值同比增長14.2%。工業經濟主要指標平穩增長，總體處於合理區間。

大陸工信部運行監測協調局局長羅俊傑坦言，受內外部環境影響，3月以來工業經濟出現一些新情況新問題，比如產業鏈供應鏈出現堵點卡點、中小微企業生產經營困難加大等。

「要看到，中國工業經濟長期向好的基本面沒有改變，恢復發展的總體態勢沒有改變，提振工業經濟仍然具有堅實基礎。」他說，應對當前壓力，要加強前瞻性預判，做好跨周期調節，實施精準性對沖。工信部正針對形勢變化，研究儲備工業穩增長接續政策措施。

「在產業鏈方面，針對重點領域確定一批白名單企業，加強跨區域協調，確保重點產業鏈供應鏈穩定暢通。」他說，還要加大重要原材料保供穩價力度，精準幫扶中小企業度過難關。

部分物流受阻，對產業鏈供應鏈的穩定和暢通帶來壓力。一家整車企業上游供應商多達上千家。今年以來，疫情多點散發，對汽車產業鏈供應鏈造成較大衝擊。

羅俊傑說，工信部正多措並舉保障產業鏈供應鏈暢通穩定，完善重點產業鏈供應鏈「白名單」制度，建立汽車、積體電路、消費電子等重點產業鏈龍頭企業日調度機制，發揮產業鏈供應鏈暢通協調平台的作用，保障重點企業穩定生產和重點產業鏈運轉順暢，加強部門聯動和政策協同，及時協調解決企業物流運輸中的問題訴求，努力做到「原料運得進、產品運得出」。

他說，工信部將繼續加強原材料、關鍵零部件等供給保障，加強通信大數據精準支持，持續發力支持中小企業，從嚴從實抓好重點醫療物資和生活物資供應保障。

疫情

延伸閱讀

中俄軍艦現蹤日本周邊海域 日防衛省加強警戒

捨棄紙箱…民雄鳳梨改採物流籃 去冠芽後再降運輸成本

日媒：莫斯科號遭擊沉 衝擊中國遼寧艦攻台戰略

索羅門與大陸簽安全協議 美澳日紐憂印太風險

相關新聞

陸財長籲G20團結合作 反對經濟議題政治化

G20財長和央行行長會議於20到21日召開，據新華社報導，大陸財政部長劉昆透過視訊出席並發言。他表示，G20成員應團結合...

重慶招商引資增長 今年目標1.85兆

重慶市招商投資促進局19日公布，2021年重慶完成合約引資1.73兆元人民幣，同比增長達18%；2022年度總體目標是1...

浙江—上海物資中轉站 正式投運

根據上海市經濟和信息化委員會消息，4月18日，經浙江省、江蘇省、上海市全力協同，長三角重要物資應急保供中轉站（浙江—上海...

漳浦蝴蝶蘭台企 惠台措施助發展

「公司剛接到美國3萬株蝴蝶蘭的訂單，這些中苗和大苗都是為下個月出口做準備的。」終日與花相伴的台農張唐維日前接受陸媒採訪時...

老工業基地 黑龍江 推創意設計產業

「用創意為品牌賦能」，打開黑龍江廣維創意設計有限公司網站，這句話躍然眼前。

湖北、東協貿易熱 一季度破200億元

根據武漢海關19日公布數據，今年一季度，湖北對區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）其他14個成員國合計進出口404.7億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。