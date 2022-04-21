疫情讓物流受阻 工信部：將確保重點供應鏈穩定

大陸疫情近期多發，有些突發因素超出預期，對工業經濟平穩運行帶來挑戰。部分物流受阻，中小企業運行成本較高，保產業鏈供應鏈暢通更加迫切。怎樣看待工業走勢？大陸官方如何提振工業經濟？

新華社報導，今年以來，大陸工業經濟運行面臨的壓力不小。多重因素疊加在不同程度上影響了市場預期。但同時，大陸積極採取一系列穩定工業增長的政策舉措，努力克服不利影響。

19日大陸國新辦記者會上公布的數據顯示，一季度規模以上工業增加值同比增長6.5%，高於2021年四季度2.6個百分點。其中，製造業增加值同比增長6.2%。製造業增加值占GDP的比重達28.9%，為2016年以來最高值。高技術製造業增加值同比增長14.2%。工業經濟主要指標平穩增長，總體處於合理區間。

大陸工信部運行監測協調局局長羅俊傑坦言，受內外部環境影響，3月以來工業經濟出現一些新情況新問題，比如產業鏈供應鏈出現堵點卡點、中小微企業生產經營困難加大等。

「要看到，中國工業經濟長期向好的基本面沒有改變，恢復發展的總體態勢沒有改變，提振工業經濟仍然具有堅實基礎。」他說，應對當前壓力，要加強前瞻性預判，做好跨周期調節，實施精準性對沖。工信部正針對形勢變化，研究儲備工業穩增長接續政策措施。

「在產業鏈方面，針對重點領域確定一批白名單企業，加強跨區域協調，確保重點產業鏈供應鏈穩定暢通。」他說，還要加大重要原材料保供穩價力度，精準幫扶中小企業度過難關。

部分物流受阻，對產業鏈供應鏈的穩定和暢通帶來壓力。一家整車企業上游供應商多達上千家。今年以來，疫情多點散發，對汽車產業鏈供應鏈造成較大衝擊。

羅俊傑說，工信部正多措並舉保障產業鏈供應鏈暢通穩定，完善重點產業鏈供應鏈「白名單」制度，建立汽車、積體電路、消費電子等重點產業鏈龍頭企業日調度機制，發揮產業鏈供應鏈暢通協調平台的作用，保障重點企業穩定生產和重點產業鏈運轉順暢，加強部門聯動和政策協同，及時協調解決企業物流運輸中的問題訴求，努力做到「原料運得進、產品運得出」。

他說，工信部將繼續加強原材料、關鍵零部件等供給保障，加強通信大數據精準支持，持續發力支持中小企業，從嚴從實抓好重點醫療物資和生活物資供應保障。