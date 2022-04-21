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重慶招商引資增長 今年目標1.85兆

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

重慶市招商投資促進局19日公布，2021年重慶完成合約引資1.73兆元人民幣，同比增長達18%；2022年度總體目標是1.85兆元人民幣，招商聚焦智能新能源汽車、電子、軟體、生物醫藥、消費品工業等領域。

中新社報導，作為大陸工業重鎮，重慶市2021年工業合約引資7300億元人民幣，占總額的42%。

報導指，去年重慶引進理想汽車、國鴻氫能科技產業園、中科曙光國家先進計算產業創新中心等重大項目。

「2022年一季度，重慶市招商引資較好實現開門紅、開門穩。」重慶市招商投資促進局副局長謝小剛表示，新簽約670個招商引資項目中，工業招商項目383個、2500.6億元人民幣，同比增長65.8%、30.6%。2022年重慶將加速打造重要先進製造業中心、智能新能源汽車生態城、科技型企業成長地、產業轉移理想承接地。

值得注意的是，2021年10月印發的《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》要求，探索招商引資、項目審批、市場監管等經濟管理權限與行政區範圍適度分離。

謝小剛並預告，2022年，重慶將聯合四川在深圳舉辦成渝地區雙城經濟圈全球投資推介會。

身處大陸西部內陸的直轄市重慶正利用多種渠道、平台吸引全世界的目光。回顧2021年，重慶市對接康寧、博世、普洛斯等知名外企16家、正式合約額180億美元。2022年，當地將籌辦好第二屆重慶市全球（線上）推介會；也將進一步加強外資外企招商，不斷提高引進利用內外資水平。

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