湖北、東協貿易熱 一季度破200億元
根據武漢海關19日公布數據，今年一季度，湖北對區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）其他14個成員國合計進出口404.7億元（人民幣，下同），增長13.6%，占同期全省進出口總值逾三成，為該省外貿企業開拓國際市場注入強大動能。
中新社報導，湖北與RCEP成員國經貿往來密切。2021年，湖北對RCEP成員國進出口1601.8億元，同比增長19.1％。今年一季度，東協為湖北第一大貿易夥伴，雙邊貿易值200.2億元，增長32.6%。
中南財經政法大學教授葉青分析，湖北發揮交通樞紐優勢加速鏈接世界。作為大陸內陸最大的水陸空交通樞紐，湖北形成引領大陸中部、輻射全大陸、通達世界的現代化綜合交通運輸體系。武漢至東協四國航線等一批江海直達、江海聯運品牌航線開通，便利了湖北與東協的貿易往來。
近年來，湖北加強國際物流大通道建設，構建「新沿海」。武漢至日本集裝箱直航航線與中歐班列（武漢）對接，形成以武漢為核心樞紐、橫跨東亞—中亞—歐洲的全新國際物流大通道。
據湖北省交通運輸廳數據，今年一季度武漢港集裝箱吞吐量累計完成48.85萬標箱，其中武漢至日本直達航線集裝箱吞吐量漲幅明顯。去年一季度，武漢至日本直達航線共計2519標箱，而今年一季度共計6046標箱。
為助力企業開拓RCEP市場，湖北省商務廳聯合武漢海關發布措施，聚焦首年零稅率產品，鞏固重點產品出口優勢，重點促進光通信、半導體基礎元件、醫療用品等優勢產業精準開拓RCEP市場。湖北口岸辦依託中國（湖北）國際貿易單一窗口平台，在中部地區率先上線「RCEP優惠協定稅率智能查詢系統」，為外貿企業提供一站式跨境貿易信息及RCEP信息查詢功能。
數據顯示，今年一季度，武漢海關累計簽發RCEP項下出口原產地證書882份，簽證貨值2.73億元，主要商品為化工品、紡織品等。進口方面，共驗放來自成員國的享惠貨物2667萬元，主要商品為日本汽車零部件等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言