漳浦蝴蝶蘭台企 惠台措施助發展

「公司剛接到美國3萬株蝴蝶蘭的訂單，這些中苗和大苗都是為下個月出口做準備的。」終日與花相伴的台農張唐維日前接受陸媒採訪時透露，疫情對企業出口影響不太大，這筆訂單不小，價值約50萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，張唐維創辦的漳州大唐生物科技有限公司在福建省漳州市漳浦台灣農民創業園內，是該園區內第一家蝴蝶蘭培育企業。

漳浦是台胞主要祖籍地和台商主要投資區之一，一批台資蝴蝶蘭生產企業在漳浦台灣農民創業園集聚，帶動當地形成一條完整的蝴蝶蘭產業鏈。

1968年出生在台灣彰化的張唐維，是較早一批登陸漳浦投資的台商。他畢業於台灣大學園藝專業，精通蝴蝶蘭組培、複製技術，在台灣做蝴蝶蘭出口貿易。

2001年張唐維一香港生意夥伴推薦他來大陸發展。「登陸」考察後，他看好漳浦優越條件和良好投資環境，果斷辭掉台灣工作，把事業和生活的重心轉移到漳浦。

談及「登陸」原因，張唐維說，那時30歲出頭，也未婚，更敢闖。「大陸市場大，蝴蝶蘭需求大，且成本低、土地多。」

「目前企業占地15畝，主要做溫室大棚種植蝴蝶蘭；公司去年銷售額800萬元，出口占七成，主要出口美國、日本、越南等；另外三成銷國內市場。」張唐維說。

這幾年，蝴蝶蘭因獨具觀賞性，走進大眾視線，還成為必備年貨，銷量也上漲。張唐維透露，大陸提倡健康消費後，市民購買趨向於理性和剛需，家常購買蝴蝶蘭量增大，去年春節期間，蝴蝶蘭供不應求。

近年來，大陸發布了貸款貼息、電費優惠、投資固定資產補助等諸多惠台政策，張唐維是眾多受惠者之一。

「大陸的土地經營權、農業設施可用於貸款抵押，且貸款有貼息。比如，當年我租用15畝地，投資1000萬，貸款300萬，年利息12萬，政府各種貼息、補貼就有11萬元。」張唐維連連點讚大陸各項惠台舉措，讓他對未來企業增資擴產更有信心。

「不僅如此，固定資產投資，如廠房，政府也有補貼。此外，企業還享受電費七折優惠，一年算起來還能減免20萬元左右。」張唐維說，未來計劃增設組培，做大做強蝴蝶蘭產業一條龍。

20多年來，大陸經濟跨越發展，張唐維親身經歷。據他介紹，今年春節，一老台胞有意讓兒子繼承大陸事業，讓他兒子來大陸學習。這名台灣青年初次登陸後，對大陸發展十分震驚，跟張唐維說：「大陸出門都不用帶錢包了，全部是微信、支付寶支付，數位化程度如此高，城市建設也比我想象中發達多了。」

張唐維說，希望有更多的台灣青年來到大陸實地看看，真切感受大陸的發展變化和做事效率。