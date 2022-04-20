突襲檢查 武漢同濟醫院騙取醫保遭重罰2.7億

位於武漢的華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院，涉嫌配取醫保基金，遭大陸官方重罰5924.56萬人民幣（約合台幣2.7億），並責令整改。

據「中國青年網」報導，大陸國家醫保局基金監管司通報，經過調查後發現同濟醫院在2017年1月到2020年9月間，「存在串換、虛記骨科高值醫用耗材問題」，共騙取醫保基金支付2334.36萬元（約合台幣1.06億）。

其中，對於該院自查並主動退回所騙取之醫保基金金額，處以兩倍罰緩；而對檢查發現的騙取金額則處以五倍罰緩，一共是5924.56萬元人民幣（約合台幣2.7億元）。

此次調查與裁處是根據舉報線索，於2022年3月進行「飛行檢查」的結果，所謂飛行檢查，是指大陸中央和省級醫療保障行政部門組織，對定點醫藥機構、醫保經辦機構、承辦醫保業務的其他機構等被檢查對象「不預先告知」的現場監督檢查。

大陸的醫療體系相當商業化，近年官方政策不斷增加醫保的涵蓋與給付範圍，並著重推行「異地就醫」、「跨省結算」以及「全國醫保用藥範圍的統一」，其中2021版藥品目錄中，共包括西藥1486種，中成藥1374種，等到醫保用藥目錄統一後，這2860種藥品之外的西藥、中成藥將無法再使用醫保基金支付。

對於醫院核銷醫保違法的情況，大陸國家醫保局必須仰賴飛行檢查與其他常態性檢查，數據顯示，截至2021年底，共追回醫保資金234.18億元（約合台幣1067.84億元），其中組織開展飛行檢查30組次，實際檢查29個省份的定點醫療機構68家、醫保經辦機構30家，查出涉嫌違法違規資金5.58億元（約合台幣25.44億元）。