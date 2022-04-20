聽新聞
test
0:00 / 0:00

突襲檢查 武漢同濟醫院騙取醫保遭重罰2.7億

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
武漢同濟醫院因騙取醫保遭重罰，圖為武漢同濟醫院ICU病房2020年救治一名新冠肺炎危重症患者景象。（新華社）
武漢同濟醫院因騙取醫保遭重罰，圖為武漢同濟醫院ICU病房2020年救治一名新冠肺炎危重症患者景象。（新華社）

位於武漢的華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院，涉嫌配取醫保基金，遭大陸官方重罰5924.56萬人民幣（約合台幣2.7億），並責令整改。

據「中國青年網」報導，大陸國家醫保局基金監管司通報，經過調查後發現同濟醫院在2017年1月到2020年9月間，「存在串換、虛記骨科高值醫用耗材問題」，共騙取醫保基金支付2334.36萬元（約合台幣1.06億）。

其中，對於該院自查並主動退回所騙取之醫保基金金額，處以兩倍罰緩；而對檢查發現的騙取金額則處以五倍罰緩，一共是5924.56萬元人民幣（約合台幣2.7億元）。

此次調查與裁處是根據舉報線索，於2022年3月進行「飛行檢查」的結果，所謂飛行檢查，是指大陸中央和省級醫療保障行政部門組織，對定點醫藥機構、醫保經辦機構、承辦醫保業務的其他機構等被檢查對象「不預先告知」的現場監督檢查。

大陸的醫療體系相當商業化，近年官方政策不斷增加醫保的涵蓋與給付範圍，並著重推行「異地就醫」、「跨省結算」以及「全國醫保用藥範圍的統一」，其中2021版藥品目錄中，共包括西藥1486種，中成藥1374種，等到醫保用藥目錄統一後，這2860種藥品之外的西藥、中成藥將無法再使用醫保基金支付。

對於醫院核銷醫保違法的情況，大陸國家醫保局必須仰賴飛行檢查與其他常態性檢查，數據顯示，截至2021年底，共追回醫保資金234.18億元（約合台幣1067.84億元），其中組織開展飛行檢查30組次，實際檢查29個省份的定點醫療機構68家、醫保經辦機構30家，查出涉嫌違法違規資金5.58億元（約合台幣25.44億元）。

人民幣 醫學院 青年

延伸閱讀

防止上班偷懶？武漢公司下班前檢查員工手機電量 網：快辭職

索中簽安全協議 索羅門總理：我們有睜大眼睛

日媒：莫斯科號遭擊沉 衝擊中國遼寧艦攻台戰略

越南少女遭父親賣到中國當新娘 3年後逃回報案

相關新聞

突襲檢查 武漢同濟醫院騙取醫保遭重罰2.7億

位於武漢的華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院，涉嫌配取醫保基金，遭大陸官方重罰5924.56萬人民幣（約合台幣2.7億）...

陸研究：農民工「市民化」帶來3兆人民幣內需增量

大陸官方的國研中心研究發現，進城農民工「市民化」在住房、消費、公共投資方面將至少帶來每年3兆元（人民幣，下同）的內需增量...

陸要達CPTPP高標準？馮國經：可從海南首先採用

博鰲亞洲論壇2022年年會20日舉行，其中與亞太地區相關的兩大巨型自由貿易協定「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）...

陸國務院常務會議 提新增煤炭產能3億噸

針對俄烏戰爭引發的能源危機和去年中國大陸的缺電危機，大陸總理李克強20日主持召開國務院常務會議，表示要應對外部挑戰，強化...

以靜制動 Uniqlo避開敏感的政治問題 在大陸打下江山

Uniqlo怎麼看都不像是中國大陸最受歡迎的服飾品牌；大陸人對日本的「新仇舊恨」，加上在地和全球時裝市場競爭相當激烈，這家日本服飾能在大陸生存下來已屬萬幸，更別提想占有一席之地。

在岸、離岸人民幣兌美元匯率 一度跌破6.41和6.43

隨著美元指數連漲並創下兩年多來新高，人民幣兌美元在岸和離岸市場雙雙大跌，20日，在中間價大幅走低的帶動下，人民幣兌美元即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。