陸研究：農民工「市民化」帶來3兆人民幣內需增量

大陸官方的國研中心研究發現，進城農民工「市民化」在住房、消費、公共投資方面將至少帶來每年3兆元（人民幣，下同）的內需增量。研究建議，應提升農民工大城市可支付的租賃住房供應，發放「租房券」和「教育券」，讓農民工子女享有平等的教育權。

據澎湃新聞，課題組初步測算，短期內通過發展租賃住房改善進城農民工居住條件，每年可拉動1兆以上的住房需求，中長期內部分進城農民工群體由租轉購，每年將帶動2兆以上的住房消費；市民化有望帶來1兆以上新增消費；政府配套的公共服務投入還將帶動每年1兆的投資增長。

大陸城市化率2020年達到63.9%，城鎮常住人口超過9億人，但戶籍人口城鎮化率僅為45.4%，換言之，2.7億農村戶籍人口長期在城市工作生活，但並未獲得城市戶籍並充分享有公共服務。

在無法充分享有城市基本公共服務的情況下，農民工既有對自身和農村家人未來基本生活保障的後顧之憂，也面臨疫情帶來的巨大不確定性，預防性儲蓄的動機較為強烈。農民工邊際消費傾向明顯低於城鎮本地戶籍居民。

外出農民工平均年齡不到40歲，80後、90後新生代農民工漸成主流，但這些本該具備強烈消費意願的群體並不敢消費。研究發現，農民工消費傾向只有50%，而城鎮居民為68%，也就是說，農民工雖然在城市生活，但消費傾向比城鎮本地戶籍居民低18%。

國研中心發現，預期收入不高不穩是農民工消費傾向偏低的主要原因，面對非正規就業的不確定性，農民工有效工作時間波動大，增加的收入會更多地轉化為儲蓄，而不是消費。此外，由於隨遷子女在流入地公立學校平等就學難度較大，為子女教育進行儲蓄也會限制進城農民工當期消費的增長。

國研中心建議，加快發展可支付的、基本體面的租賃住房。通過土地、規劃、金融、稅收等政策組合的有力支持，提升進城農民工較為集中的大城市可支付的租賃住房供應。

二是為部分住房困難的進城農民工發放租房券。租房券可為進城農民工提供更為靈活的租住選擇，且政策成本較低，也有利於增加租賃住房供應、提升租賃住房質量。綜合考慮住房困難程度和地方財力，探索為部分低收入的進城農民工發放租房券。

三是推動進城農民工子女隨遷並在流入地平等入學。通過「人地掛鉤」、探索「教育券」等方式為流入地地方政府吸納進城農民工子女平等就學提供有效激勵。