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陸要達CPTPP高標準？馮國經：可從海南首先採用

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
博鰲亞洲論壇咨委、馮氏集團主席馮國經20日通過視頻在論壇上發言。圖／取自博鰲論壇官方網站
博鰲亞洲論壇咨委、馮氏集團主席馮國經20日通過視頻在論壇上發言。圖／取自博鰲論壇官方網站

博鰲亞洲論壇2022年年會20日舉行，其中與亞太地區相關的兩大巨型自由貿易協定「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）與「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）成為會中焦點之一。

此前，中國大陸加入CPTPP也被質疑要克服該協議的高標準有困難，對此，博鰲亞洲論壇諮委、馮氏集團主席馮國經建議可由海南首先採用CPTPP高標準，而不是大陸整個國家參與，如此對區域未來發展是好的試金石。

馮國經20日在「亞太區域合作新階段」分論壇表示，RCEP和CPTPP原則上是不同的多邊主義形成形式，RCEP更包容、標準較低，希望有更多的成員加入進來，CPTPP則標準較高，以期在貿易自由化上走得更遠，這是兩種不同的力量，但有時可能出現衝突。

他建議，參與單位如果不是國家而是經濟體將會更加靈活。比如，海南是中國開放的最前沿和試驗田，海南首先採用CPTPP的高標準，甚至參加CPTPP，而不是中國整個國家參與，這樣將融合協調兩種不同力量，對整個區域未來發展而言是好的試金石。

此外，據陸媒「中新經緯」報導，香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年也在博鰲論壇上受訪指出，中國大陸於2021年正式提出申請加入CPTPP，這對中國可以說是「二次入世」，說明中國已經下決心要進行內部改革，因此，海南也應與CPTPP規則對接起來，這樣就可以進步得更快。他還說，「中國在RCEP基礎上與CPTPP的規則對接起來，對中國來說是最大的利好。」

博鰲論壇

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