在岸、離岸人民幣兌美元匯率 一度跌破6.41和6.43
隨著美元指數連漲並創下兩年多來新高，人民幣兌美元在岸和離岸市場雙雙大跌，20日，在中間價大幅走低的帶動下，人民幣兌美元即期匯率開盤即跌破6.40關口，一度跌超300個基點，失守6.41關口；離岸人民幣對美元匯率盤中最低貶值至6.4375，一度逼近6.44關口。
澎湃新聞報導，20日，在中間價大幅走低的帶動下，人民幣兌美元在岸即期匯率開盤即跌破6.4關口，報6.4055，一度跌超過300個基點，失守6.41關口，為去年11月以來首次，隨後跌幅小幅縮小。
更多反映國際投資者預期的離岸人民幣兌美元跌幅更大。20日，離岸人民幣對美元匯率盤中最低貶值至6.4375，一度逼近6.44關口，隨後跌幅有所縮小。
而在中間價方面，中國外匯交易中心數據顯示，20日，人民幣對美元中間價報6.3996，調貶276個基點，創去年11月12日來新低。
19日紐約尾盤，美元指數漲0.19%報100.9863，連漲四天，創兩年多來新高。
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