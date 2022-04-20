受上海疫情影響 汽車晶片大廠安森美關閉大陸全球配送中心

汽車晶片大廠安森美（onsemi）發布通知函，表示受上海加強疫情防控影響，位於大陸的全球分銷中心被迫關閉。經求證該消息屬實。

IC交易網報導，安森美在通知函中指出，「目前，我們的情況沒有任何變化，我們也沒有收到任何關於可能解除封閉的進展通知。我們公司在任何情況下都優先考慮員工的安全，並盡其所能減輕封閉對我們客戶的影響。」

安森美表示，除了深圳、蘇州和樂山的封閉影響在當地的業務外，較小的城市已經開始實施封閉或加強對進入城市的限制，特別是影響到外部製造地點。同時，安森美還在密切應對在大陸的材料、設備和服務供應商的中斷。

安森美還提到，相關團隊會持續專注於為客戶提供關鍵設備，並盡最大努力以最快的方式運送產品。除此之外，已經開始轉移到其他安森美分區，如在新加坡和菲律賓馬尼拉的配送中心，以緩解產能限制並幫助減少影響。

安森美坦言，儘管應對這一不可抗力事件做出了許多努力，包括重新安排到替代倉庫和加快運輸方式（即 NFO-Next Flight Out 加急空運服務），但無法運輸足夠的材料來滿足所有客戶的需求。

蓋世汽車網報導，安森美是汽車行業的前十大半導體供應商之一，產品應用在汽車的多個領域，在車用CIS元件方面，占率逾三成居冠。